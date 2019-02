Déo ou antisudorifique? Deux nouveautés à l’essai

La quête d’un déodorant efficace et exempt d’aluminium n’est pas chose simple, et c’est encore plus difficile pour les abonnés à l’antisudorifique. Le produit idéal? Une formule non collante et translucide – qui ne laisse pas de traces – et qui, surtout, neutralise les bactéries à l’origine des mauvaises odeurs corporelles.

Il faut l’avouer, rares sont les déodorants qui passent le test. Deux nouveautés exemptes d’aluminium – un désodorisant et un antisudorifique – viennent de faire leur apparition sur les tablettes. Nous les avons donc mises à l’épreuve.

L’option locale et naturelle

Voilà que la marque canadienne Green Beaver vient de lancer un antisudorifique sans aluminium, parabènes ou fragrances artificielles, chose assez unique sur le marché. Le secret : une combinaison de cires de carnauba, de fleurs de mimosa et de graines de tournesol qui crée une barrière protectrice à la fois contre la transpiration et les mauvaises odeurs. Verdict? Ça marche! Bien sûr, il faut être prêt à faire des compromis, en particulier parce que le produit peut laisser des traces blanches, mais tout compte fait, ce n’est vraiment pas un gros sacrifice compte tenu du résultat.

Antisudorifique, Green Beaver, 13,50$ (offert en 3 fragrances pour les femmes). Une version pour homme est aussi offerte en 2 fragrances (14,50$)

L’option zéro résidus

Les équipes de Procter & Gamble ont mis deux ans et demi à développer ce nouveau déo ne contenant pas d’aluminium ni de parabènes ou de colorants. Certes, le déo parfait serait aussi bio et fabriqué uniquement à partir d’ingrédients simples et naturels, mais en attendant, cette nouveauté fait parfaitement bien l’affaire : le produit glisse bien sur la peau sans laisser de résidus collants et son action dure toute la journée… en autant qu’on ne fasse pas d’activités extrêmes. Mention spéciale pour les trois fragrances proposées, qui changent de la poudre pour bébé.

Désodorisant sans aluminium pour femmes (offert en 3 fragrances), Secret, 8$