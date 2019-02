Une créatrice de mode québécoise parmi les meilleurs

La jeune designer Marie-Eve Lecavalier fait partie des 20 demi-finalistes en lice pour remporter le prestigieux Prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode.

Huit finalistes seront annoncés après avoir présenté leurs créations à 63 experts internationaux les 1er et 2 mars à Paris, en pleine Semaine de mode. Les prix seront remis en juin.

Lecavalier s’inscrit dans le courant écoresponsable avec notamment des jeans entièrement confectionnés à partir de vieux denims et des tricots de cuir aussi fabriqués avec des matériaux recyclés. En 2018, la diplômée de l’École supérieure de mode de l’UQAM s’était fait remarquer au Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode d’Hyères, sur la côte d’Azur, où elle a reçu une mention spéciale du jury pour sa collection Come Get Trippy with Us.

Marie-Eve Lecavalier signe aussi la toute première collection designer produite par Simons. Nommée Lecavalier + Edito, elle sera lancée en mars dans neuf magasins de la chaîne au pays et en ligne.

Un autre créateur basé à Montréal, le Français Emeric Tchatchoua, fait aussi partie de la courte liste pour sa griffe masculine 3.Paradis.

Véritable coup de pouce financier et créatif (300 000 euros sont en jeu!), ce prix a été lancé en 2014 et demeure, cinq ans après sa création, des plus convoités. Cette année, pas moins de 1700 candidatures ont été soumises.

Ouvert aux créateurs des quatre coins de la planète, à condition d’avoir conçu au moins deux collections de prêt-à-porter féminin, masculin ou unisexe, le Prix LVMH vise à promouvoir la relève. Thomas Tait, Jacquemus ou encore Marine Serre font partie des lauréats.

