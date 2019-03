John Varvatos signe un vestiaire masculin inspiré de Game of Thrones

Le designer américain John Varvatos s’est associé à HBO le temps d’une capsule pour hommes à l’effigie de la série Game of Thrones (GOT), fait savoir Women’s Wear Daily. Les pièces issues de cette collaboration seront disponibles dans une sélection de magasins et en ligne à compter du 14 mars.

En attendant la huitième et ultime saison de Game of Thrones, qui débutera le 14 avril sur HBO, les nombreux fans de la série à succès vont pouvoir profiter d’une collection de prêt-à-porter à l’effigie de l’univers médiéval-fantastique imaginé par David Benioff et D. B. Weiss. Le tout signé John Varvatos, marque de luxe réservée à la gent masculine.

Composée de seulement 11 pièces, la capsule reprend de nombreuses références à l’univers de la série phare de HBO, comme un motif du désormais mythique trône de fer. Les hommes apprécieront des t-shirts, des pantalons, un sac à bandoulière, et – pièce maîtresse de la collection – une veste en cuir teinte à la main.

Proposée à des prix compris entre 98$US et 2698$US, la capsule sera mise en vente à compter de jeudi dans une sélection de boutiques John Varvatos, chez Bloomingdale’s aux Etats-Unis, chez Harry Rosen au Canada et El Palacio au Mexique, ainsi qu’en ligne.

Véritable phénomène mondiale, Game of Thrones est une adaptation de la série de romans signés George R. R. Martin. Depuis son lancement en 2011, le drama peut se targuer d’avoir fait l’unanimité que ce soit auprès des critiques comme du public, avec une multitude de récompenses à la clé. Game of Thrones est également devenue la série la plus diffusée à travers la planète, comptant plus de 170 pays à son actif.