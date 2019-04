Ruée vers l’or

Devenu tendance en partie grâce à Kim Kardashian, qui n’hésite pas à vanter les mérites du facial à base de feuilles d’or, ce métal précieux gagne aussi en popularité dans notre trousse à cosmétiques. Le point sur la tendance.

L’or est aujourd’hui prisé non seulement par les joailliers, mais aussi par l’industrie cosmétique. De plus en plus de produits infusés d’or 24 carats arrivent ont d’ailleurs atterri sur les tablettes ces derniers temps. Mais est-ce la panacée?

Pour Maxime Poulin, artiste maquilleur international de Guerlain, ce métal a de réels bienfaits. «L’or est un élément naturel qui stimule la micro-circulation pour procurer un éclat qui vient du fait que la peau est oxygénée, explique-t-il. [De plus], l’or stimule la production naturelle de collagène pour apporter fermeté et résilience.»

Les preuves des propriétés hydratantes et anti-inflammatoires de l’or ne sont plus à faire, estime pour sa part l’esthéticienne Enaam Takla, qui travaille depuis plusieurs années avec les feuilles d’or dans certains des soins faciaux qu’elle offre dans son institut de la rue Sherbrooke Ouest.

«On remarquera aussi une action sur les rides et sur les taches pigmentaires», renchérit Maxime Poulin, ajoutant que certains applicateurs en or, comme celui du soin haut de gamme Abeille Royale Gold Eye Tech, de Guerlain, ne sont pas là que pour le style. «Il contribue à stimuler la circulation sur le contour de l’oeil et permet un drainage anti-poche et anti-cerne, tout en contribuant à la meilleure absorption des actifs anti-âge», décrit-il.

Sachez par ailleurs que d’autres ingrédients à l’aura pur luxe peuvent se retrouver dans nos petits pots : de la poudre de diamant pour leurs propriétés illuminatrices, voire exfoliantes, l’opale pour ses vertus hydratantes ou encore l’ambre pour ses actifs anti-oxydants et anti-radicaux libres. Autant de pistes à explorer…

Traitement royal

Loin d’offrir un simple facial, Enaam Takla propose une approche holistique et thérapeutique axée sur le bien-être. Bain de pieds, bouillotte, massages… tout est mis en œuvre pour qu’on oublie nos soucis pendant (au moins) 120 minutes. Et les feuilles d’or? En harmonie avec les gammes de soins fétiches de la maison (Dr. Hauchska et Martina Gebhardt, notamment), elles contribuent à illuminer et hydrater la peau en profondeur. Unique!



Soin aux feuilles d’or 24 carats, 270$

Offert au Bio Spa Enaam (1444, rue Sherbrooke Ouest)

Dans la trousse: quatre produits infusés d’or 24 carats

CC Crème FPS 35, Marcelle, 32$

Elixir d’or rose – Huile de beauté infusée d’or 24 carats, Farsali, 67$ en exclusivité chez Sephora

Essence d’éclat à l’or pur L’Or, Guerlain, 82$

Timbres de gel hydratants pour les yeux 24K Gold Pure Luxury, Peter Thomas Roth, 95$