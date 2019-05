Dans la trousse: favoris de mai 2019

Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci.

Mission hydratation

L’hiver a eu raison de votre teint et la lumière a quitté celui-ci? Le nouveau concentré Hydra-minéral de Reversa est la solution à ce problème! L’action hydratante du concentré résulte de la présence d’ingrédients naturels riches en nutriments: acide hyaluronique fragmenté, eau minérale de glaciers canadiens, eau de noix de coco… Végétalien, québécois et certifié sans cruauté animale, l’Hydra-minéral de Reversa est un incontournable pour hydrater la peau en profondeur et redonner de l’éclat au teint. Peut être intégré à toutes les routines.

Concentré Hydra-minéral, Reversa, 42$

Un peu de légèreté svp!

L’entreprise québécoise Lotus Aroma vient de lancer une gamme de produits pour l’été, comprenant un gel pour soulager les jambes lourdes et fatiguées. Il est composé d’huiles essentielles de cyprès, de menthe poivrée, de citron et de camphre, des huiles reconnues pour leur effet tonifiant et désengorgeant. À appliquer à toute heure de la journée pour activer la circulation sanguine et réduire l’œdème causé par la chaleur estivale.

Gel pour jambes lourdes et fatiguées, Lotus Aroma, 20$

Doux Morphée réparateur

Estée Lauder propose Advanced Night Repair, un puissant soin réparateur et anti-âge à appliquer avant d’aller au lit. En plus d’agir avec une efficacité surprenante, il se distingue par la texture légère et fluide de son sérum, ce qui en fait un produit chouchou de la pharmacie. Grâce à la présence d’acide hyaluronique, l’hydratation de la peau est maximale et son apparence est rafraîchie et reposée. Il suffit d’appliquer une goutte sur les doigts et de masser le sérum sur le visage et le cou avant d’appliquer sa crème hydratante de nuit.

Advanced Night Repair, Estée Lauder, 88$ les 30 ml

Du charbon pour le ménage du printemps

La marque Olay vient de mettre sur le marché un masque sans dégât en bâton. Composé de charbon blanc et d’argile de kaolin, ce soin pour le visage illumine le teint après une seule application. Il élimine les cellules mortes causées par l’environnement sec de l’hiver, permettant ainsi le renouvellement cellulaire. Teint lumineux garanti! Gros coup de cœur pour l’applicateur bâton, qui ne salit pas les doigts.

Masque en bâton d’argile rehausseur d’éclat au charbon blanc, Olay, 13$

Ne négliger aucune partie

La compagnie française Puressentiel vient de mettre sur le marché la mousse lavante douceur pour l’hygiène intime. Biologique et naturelle, la mousse est conçue pour nettoyer la vulve tout en douceur. Sa texture onctueuse apaise les muqueuses irritées et prévient les démangeaisons. La mousse a été testée sous contrôle gynécologique, dermatologique et pédiatrique, elle convient à la toilette des personnes âgées de trois ans et plus. Utilisez comme un savon liquide en usage externe, puis rincez abondamment à l’eau. Peut être utilisée sur l’ensemble du corps.

Mousse lavante douceur, Puressentiel, 13 $

