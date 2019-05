À chaque robe son soutien-gorge…

La saison des bals et des mariages est enfin à nos portes! Tout a été pensé avec soin – la robe, les chaussures, la coiffure –, mais il y a un élément souvent oublié qu’il ne faut surtout pas négliger, sinon c’est la catastrophe assurée : le soutien-gorge. Voici tout ce que vous devez savoir pour être la plus belle le soir du bal.

Le triangulaire rembourré

Ce soutien-gorge propose un bonnet en forme de triangle qui est idéal pour les robes à bretelles et les décolletées prononcées. En plus de conférer une jolie forme au buste, il offre un léger effet «push-up» qui remonte subtilement la poitrine. Le soutien-gorge triangulaire convient à toutes les tailles de poitrines et offre un rendu très délicat et féminin. Souvent fait de dentelle, ce modèle convient moins aux robes en tissu lisse, comme le satin ou la soie.

Soutien-gorge Triangulaire Rembourré de WonderBra, 64 $

Le sans bretelles

Convenant aux robes sans bretelles, sans manches, à licous, croisées, à une épaule et à tout autre modèle ne couvrant pas les épaules entièrement, le soutien-gorge sans bretelles est un incontournable pour les robes de soirée. Composé d’armatures, de bonnets moulés, de coussinets et de bandes de silicone qui font le tour du torse, ce soutien-gorge offre un bon support malgré l’absence de bretelles, et sa polyvalence en fait un achat intelligent.

Soutien-gorge push-up sans bretelles de La Vie en Rose, 53 $

À armature modifiable

Ce genre de soutien-gorge se personnalise facilement. Le modèle ci-dessous peut être porté de huit façons différentes. En plus du rebord supérieur antidérapant en silicone qui offre un bon soutien, les bonnets ne sont pas doublés et ils ne contiennent pas de mousse. Il convient dont à tous les tissus en raison de son apparence lisse. Il est également possible de le transformer en soutien-gorge sans bretelles, mais plusieurs le préfèrent pour obtenir un soutien supplémentaire et un confort maximal.

Soutien-gorge à armature se portant à votre façon de WonderBra, 48 $

Le « push-up »

Convenant surtout aux petites et aux moyennes poitrines, le soutien-gorge «push-up» donne du volume au buste, en plus de rapprocher les seins vers le centre du sternum. Ce sont des modèles de base qui conviennent aux robes qui ont des décolletés assez plongeants et demandent de mettre la poitrine en valeur. C’est le soutien-gorge à privilégier pour les robes à décolleté carré, ainsi que pour les robes présentant des détails à la poitrine que vous souhaitez mettre en évidence.

Soutien-gorge push-up, armatures coussinées, de La Vie en Rose, 53 $

L’auto-adhésif

Ce soutien-gorge n’a ni armature ni contour. Il s’applique directement sur le sein pour ne couvrir que l’avant. Les deux bonnets sont reliés par une attache en plastique au centre et possèdent des bandes adhésives résistantes pour offrir le support nécessaire. Il convient aux robes sans dos ou au dos plongeant, en plus de faire office de soutien-gorge sans bretelle pour presque tous les styles de robes dénudées en haut. Il s’adapte mieux aux petites et aux moyennes poitrines.

Soutien-gorge auto-adhésif de La Vie en Rose, 50$

À balconet

C’est le sous-vêtement à choisir pour un effet plus naturel. Légèrement doublé, il offre un soulèvement discret de la poitrine. Son support flexible assure aussi un soutien plus léger. Il convient aux robes à col rond, doucement échancré, et aux robes plus sobres.

Soutien-gorge charme raffiné à balconet de WonderBra, 64 $