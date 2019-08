Impossible d’avoir un teint frais et une chevelure lisse lorsque le thermomètre indique 35°C? Faux! Ces produits font des miracles lors des journées caniculaires.

Base visage POREfessional

L’abc d’un maquillage qui résiste aux hautes températures est une bonne base! Le POREfessional de Benefit est sans huile, léger et extrêmement soyeux. Il glisse sur la peau comme de la soie; un produit idéal!

43 $ les 22 ml, vendu à Sephora et au Pharmaprix

Fixatif CAVIAR

Que dire de plus, sinon que ce fixatif à cheveux de la marque Alterna est parfait! Il procure un maintien ferme, mais non collant, et en passant un coup de brosse après l’application, il s’utilise aussi comme fixatif de finition. De plus, le vaporisateur envoie le fixatif en une bruine fine qui ne laisse pas de dépôt collant sur les cheveux. Un gros coup de coeur à avoir dans sa trousse de produits capillaires!

40 $, vendu à Sephora

Fond de teint Idole Ultra Wear

Lancôme a misé juste en créant ce fond de teint. En plus de fournir une protection solaire SPF 15, ce produit est fluide et offre un effet couvrant de moyen à élevé, tout en procurant un fini mat à la peau qui dure toute la journée. Même sous un soleil ardent, les retouches ne sont pas nécessaires.

58 $, vendu à lancome.ca et à Sephora

Lotion corporelle

Même si l’hygromètre explose, il faut tout de même s’hydrater. La lotion hydratante à l’eau de coco et à la fleur de mimosa de la marque Love Beauty and Planet a un parfum délicat, en plus d’être légère et non grasse. Elle s’applique facilement et ne laisse pas de sensation collante derrière les genoux mouillés, et elle sent bon le coco!

13 $, vendue au Pharmaprix

3 en 1 pour cheveux

La combinaison de ces trois soins de la marque Phyto est si hydratante qu’aucun frisottis n’y résiste. La nouvelle gamme Phytojoba comprend un shampoing hydratant, un masque hydratant et une gelée de soin hydratante qui forment un film protecteur sur la surface du cheveu. Des produits à découvrir sans hésitation!

Shampoing : 20 $

Masque : 30 $

Gelée : 30 $, vendus au Pharmaprix

Eau de raisin

La marque française Caudalie a formulé cette eau thermale au raisin de Bordeaux 100 % biologique qui rafraîchit parfaitement lors des grandes chaleurs. Apaisante et hydratante, elle neutralise les rougeurs de la peau et permet de raviver le teint avant de faire des retouches en fin de journée. Un essentiel à avoir dans son sac en tout temps!

24 $ les 200 ml, vendue à Sephora