Cinq bonnes raisons d’aller au Festival Mode & Design

Le coup d’envoi du Festival Mode & Design sera donné le 19 août prochain et pour sa 19e édition. Du 19 au 24 août, le Quartier des spectacles de Montréal fourmillera de talents créatifs divers. Au menu : art urbain, musique, danse et mode !

Exubérance

Pour souligner son 60e anniversaire, le Collège LaSalle présentera un défilé-spectacle multidisciplinaire célébrant l’art sous toutes ses formes. Plus qu’un simple défilé, Exubérance vibrera aux rythmes électrisants de Y Pop Coit, sur lesquels des danseurs et des mannequins costumés par Dave St-Pierre captiveront les spectateurs dans une mise en scène de David Strasbourg. Marie Saint Pierre, Denis Gagnon, Mariouche Gagné et plusieurs autres designers québécois, tous diplômés du Collège LaSalle, seront de la fête !

23 août, à 21 h 30

Au Quartier des spectacles

Essentia

Ce défilé présenté par Marine Saussereau, une artiste œuvrant dans les domaines du stylisme et de la direction artistique, et Stéphane Scotto Di Cesar, un artiste et formateur pluridisciplinaire spécialisé en coiffures et perruques, dévoilera l’unicité d’une connexion audacieusement féminine. Un mariage de mode locale et circulaire et de performance artistique, le tout sous les yeux d’une invitée spéciale : Geneviève Borne.

23 août, à 21 h

Au Quartier des spectacles

L’univers de Denis Gagnon

Dans le cadre du festival, plusieurs conférences se tiendront et mettront des personnalités du monde de la mode sur la scène. Figure incontournable de la mode québécoise, le designer Denis Gagnon fera découvrir son univers créatif. Accompagné de trois femmes fortes, il fera voyager les spectateurs à travers sa carrière et parlera de la façon dont celles-ci ont joué un rôle dans son processus créatif à un moment ou à un autre de son parcours.

19 août, à 21 h, à l’Édifice Wilder -Espace danse

Village des valeurs X Cary Tauben

Nommé styliste de l’année au dernier gala CAFA, Cary Tauben présentera une collection de looks tendance avec des vêtements et des accessoires originaux dénichés au Village des Valeurs. Afin de célébrer l’expression de soi et les styles hétéroclites, et aussi pour rappeler que la réutilisation prolonge non seulement la vie des vêtements, mais protège également notre planète, le styliste réinventera 30 looks précédemment présentés au défilé de Toronto.

24 août, à 21 h 30, au Quartier des spectacles

Les Ballets Jazz de Montréal

Le Festival Mode & Design et Danse Danse s’associent pour la première fois avec Les Ballets Jazz de Montréal pour présenter un défilé tout en mouvements. Les danseurs et danseuses porteront les créations de Sarah Pacini, stylisées par Philippe Dubuc, qui a rejoint récemment l’équipe de style de la marque internationale, et qui sera en coulisses pour les habiller.

24 août, à 21 h, au Quartier des spectacles