Se faire plaisir à Portland

Situé à seulement cinq heures et demie de voiture de Montréal, Portland est la destination idéale pour ceux et celles qui espèrent détente et ressourcement près de l’océan.

Qui dit air marin, dit forcément fruits de mer, mais pas seulement; la petite ville portuaire est aussi le paradis des chineurs. Un brin hipster, mais plus modeste que sa grande sœur Brooklyn, Portland saura ravir les cœurs.

1. Manger du homard

On ne peut pas visiter Portland sans goûter au homard! Là-bas, il se mange simplement, cuit à la vapeur avec du beurre ou en lobster roll. On note d’abord Eventide Oyster Co., un des restaurants les plus tendance de la ville. Dans une salle à la décoration impeccable, où se mêlent tons de bleu et mobilier en bois, on se délecte d’un exceptionnel – sensationnel, en fait –, lobster roll accompagné de quelques huîtres. L’attente est parfois longue, mais bien vite oubliée sitôt la première bouchée avalée.

Becky’s Diner propose aussi du homard sous toutes ses formes dans un cadre plus relax. On conseille de goûter à la chaudrée de palourdes, tellement réconfortante.

Enfin, ceux qui souhaitent manger dans un des restaurants (plus touristiques) situés sur les débarcadères, on suggère le Boone’s Fish House, immanquable avec son énorme néon. On y mange un homard vapeur en buvant une bière artisanale locale.

Eventide Oyster Co.

86 Middle Street

Becky’s Diner

390 Commercial Street

Boone’s Fish House & Oyster Room

86 Commercial Street

2. Faire une pause-café

Portland est aussi reconnu pour ses excellents cafés. Métro en a testé, et surtout approuvé, deux: Arabica Coffee House et Bard Coffee. Chaque fois, le service est impeccable, et la boisson, exquise. Americano, latte, cold brew… et même d’excellents décaféinés; chaque amateur d’Arabica y trouvera son compte! Évidemment, finir sur une note sucrée est toujours une bonne idée, alors on vous conseille la tarte aux cerises du Two Fat Cats.

Arabica Coffee House

9 Commerical Street

Bard Coffee

185 Middle Street

Two Fat Cats

47 India Street

3. Trouver la perle rare

Écumer les boutiques rétro est sans doute un des passe-temps les plus agréables lorsqu’on visite Portland. La ville regorge en effet de petits trésors plus ou moins cachés, et même si on le fait simplement pour le plaisir des yeux, les découvertes sont assurément au rendez-vous. Parmi les marchés aux puces, friperies et les disquaires, Métro a retenu trois adresses:

Portland Flea-for-All

585 Congress Street

Moody Lords

566 Congress Street

Electric Buddhas

49 Oak Street

4. Traîner à la plage

Si le soleil est au rendez-vous, impossible de ne pas se laisser tenter par une journée à la plage. À moins d’une demi-heure de Portland, Old Orchard Beach est une sympathique stationbalnéaire au charme presque désuet. Sur place, Ocean Park Subs & Grocery, un genre de dépanneur-pâtisserie-fast-food, est un incontournable. Ses spécialités: le cinnamon roll et le lobster roll à emporter et à manger les pieds dans le sable.

Ocean Park Subs & Grocery

69 Seaside Avenue, Ocean Park, Maine