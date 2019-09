Lundi dernier, c’était l’équinoxe d’automne… Cela marque la fin de l’été et le retour des looks pleins de couleurs chaudes et de matières réconfortantes. Voici les tendances mode dont s’inspirer cet automne.

Le tailleur masculin

Le look androgyne semble être là pour rester, car une fois de plus, le tailleur aux lignes droites et amples est de toutes les collections. Parfois structuré, parfois emprunté au smoking masculin, le tailleur de cet automne est flatteur pour toutes les silhouettes.

Le rose nude

Cette année, l’automne revêt des couleurs pâles et douces, et ce, en look intégral. Optez pour un style «les dessous en-dehors» en mettant en vedettes vos sous-vêtements. La dentelle est toujours aussi tendance, surtout dans cette teinte rosée.

Style sous la pluie

L’automne est souvent pluvieux au Québec, alors faites d’une pierre, deux coups en optant pour ces bottines de pluie luisantes en caoutchouc et cet imperméable lustré, qui allient style et utilité.

La veste en peluche

À l’allure douillette et réconfortante, la veste peluche fait son apparition dans les rues cet automne. Elle se fait voir sous différents modèles: aviateur, camionneur, long ou à capuchon. Un incontournable de la garde-robe automnale cette année!

Des sacs XXL

Avec le retour de l’automne reviennent les gros sacs massifs. Cette année encore, les petits détails se démarquent sur les sacs imposants, et les sacs faits de cuir végétalien ont toujours la cote.

L’imprimé animal

Le motif animalier remporte, encore une fois, beaucoup de succès cette saison. Le zèbre, le léopard, le serpent… ils sont tous sur le devant de la scène! Sur les robes, les chemisiers, les bottes, et même les manteaux; préparez-vous à voir du motif cet automne!

Les épaules volumineuses

Ce n’est pas le retour des épaulettes, ce ne sera jamais le retour des épaulettes (quoi que…), mais on réinvente le volume au niveau des épaules. Les vêtements de l’automne sont architecturés : des épaules carrées en clin d’œil aux années 80.

Le velours côteleté

Inutile de réinventer la roue, les classiques ne sont pas des classiques pour rien! Cet automne, le velours côtelé est toujours d’actualité. On le porte dans des teintes neutres comme le beige, le blanc et le brun.