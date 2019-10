Reproduire les looks du défilé de Rihanna

En présentant sa collection de lingerie SAVAGE X FENTY à New York le 10 septembre dernier, la chanteuse Rihanna a demandé aux artistes-maquilleurs Priscilla Onon et Hector Espinal de créer des looks qui symbolisent l’audace et le sex appeal chic à l’aide de sa gamme de maquillage Fenty Beauty. Jetons-y un œil!

Scène 1

Principaux produits:



Bâton chatoyant pour la peau Match Stix en Yacht Lyfe

Éclaircissant Killawatt Freestyle édition CLF

Illuminateur universel pour les lèvres Gloss Bomb en Diamond Milk

Voile diamant Diamond Bomb II All-Over en Holo At Me

Truc de pro:

Pour mettre les traits en valeur et capter la lumière sous tous les angles, il faut appliquer stratégiquement de fines particules chatoyantes holographiques, comme le Voile diamant Diamond Bomb II All-Over en Holo At Me sur la paupière mobile, les joues, le nez et l’arc de Cupidon.

Scène 2

Principaux produits:

Éclaircissant Killawatt Freestyle en Wattabrat

Bâton chatoyant pour la peau Match Stix en Bordeaux Brat



Couleur fluide longue tenue pour les lèvres Stunna Lip Paint en Undefeated

Truc de pro:

Pour ajouter de la structure à la mise en beauté, il faut bien dessiner le regard. Pour ce faire, il suffit de balayer un voile de fard coloré sur la paupière et intensifier l’application au ras des cils. Ensuite, on estompe le fard en périphérie pour atténuer légèrement le look sans le transformer en regard charbonneux.

Scène 3

Principaux produits:



Crayon ultrafin et brosse pour les sourcils MVP

Voile diamant Diamond Bomb All-Over

Illuminateur universel pour les lèvres Gloss Bomb en Diamond Milk

Bronzeur chaud instantané Sun Stalk’r

Truc de pro:

Pour créer un teint lisse et rayonnant, il faut appliquer l’illuminateur sous le fond de teint. Un détail important qui peut sembler banal: la peau doit être propre et hydratée avant toute application.

Scène 4

Principaux produits:

Crayon ultrafin et brosse pour les sourcils MVP

Voile diamant Diamond Bomb All-Over

Couleur fluide longue tenue pour les lèvres Stunna Lip Paint en Unveil, Unbutton et Uncuffed

Truc de pro:

Pour une bouche ombrée, il faut choisir deux nuances de la même palette et se servir de la plus foncée en périphérie et de la plus pâle au centre des lèvres. En périphérie, les personnes au teint foncé doivent utiliser un brun chocolat, tandis que celles au teint pâle doivent employer un mauve rosé. Pour le centre des lèvres, une nuance de ton chair permet de réaliser une gradation naturelle, peu importe le teint.

Tous les produits Fenty Beauty sont offerts chez Sephora.