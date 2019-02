L’après-ski à deux à Tremblant

En plein hiver, la station Mont-Tremblant est une destination incontournable pour les adeptes de ski et de planche. Et quoi de mieux, pour compléter son séjour, que de découvrir les autres activités qui abondent au cœur de la montagne et du village piétonnier? Itinéraire d’un petit week-end à deux.

L’expérience dameuse-fondue

Quoi de mieux pour clore une journée sur les pentes qu’une décadente fondue au fromage, du vin qui coule à flots et une fondue au chocolat? À la tombée du jour, rendez-vous au pied de la montagne, où une dameuse vous attend pour vous amener au refuge caché près du sommet.

L’ascension du mont (complètement désert) à elle seule vaut le détour, surtout si votre départ coïncide avec le coucher du soleil! Habillez-vous chaudement, arrivez l’estomac vide et savourez le copieux repas qui vous sera servi dans l’intimité du refuge et dans la chaleur du feu de foyer. C’est aussi l’occasion parfaite (et très romantique) de se sentir seul au monde, puisque la montagne est fermée.

Puis, le ventre bien rempli, retour à la dameuse, descente tout aussi impressionnante par les pentes vides et retour au village. Pour les plus téméraires, il est aussi possible de redescendre le mont en raquettes.

Nuitée à la Tour des voyageurs

Après une journée mouvementée et glaciale, la Tour des voyageurs, complètement rénovée, est un véritable havre de repos et de confort. (Et de chaleur, si vous voulez faire saucette dans le

spa extérieur.)

Au pied du village piétonnier et des pentes, l’hôtel est idéalement situé pour les vacanciers qui souhaitent faire des arrêts entre chaque activité ou qui ne veulent pas utiliser leur voiture.

Les clients des hôtels affiliés à Tremblant peuvent profiter gratuitement de la glissade sur tube à partir de 18 h. Le soir, toute la famille peut alors jouer sur les pistes éclairées situées au pied des pentes.

151, chemin du Curé-Deslauriers

S’échapper à Mission Liberté

Il fait trop froid? Il pleut? Il fait trop chaud? Envie de faire une petite pause avant de s’attaquer aux pentes? Pourquoi ne pas passer par Mission Liberté, où plusieurs pièces d’évasion vous attendent? C’est l’occasion rêvée de vous remuer les méninges en duo et de joindre vos forces.

Pour ceux qui veulent profiter de l’expérience au maximum, six scénarios d’une heure sont offerts. Les pressés apprécieront peut-être plus 2 deux jeux de 25 minutes.

Métro a essayé la salle Abracadabra, qui vous transporte dans votre école pour sorciers préféré. L’illusion est réussie, les énigmes valent le détour et l’équipe est très accueillante. On ne vous dira pas s’il a été possible de s’échapper en 60 minutes… Question d’ego. Disons seulement que quand le chronomètre roule, le temps passe très, très vite.

3035, chemin de la Chapelle

Promenade dans le village piétonnier

Qu’on passe par Tremblant entre amis, avec un parent ou en couple, une virée dans le village piétonnier est de mise. Qu’on y aille pour souper, pour se promener ou en attendant le début d’une activité, les bâtiments colorés et le foyer extérieur réconfortant sont incontournables. En vrac, voici quelques suggestions de Métro.

La patinoire au pied de l’église est un arrêt non seulement agréable, mais aussi très pittoresque. Quand Métro s’y est aventuré, deux chevreuils avaient décidé d’y passer l’avant-midi et l’odeur de chocolat chaud chatouillait les narines. Location de patins sur place.

Pour les gourmands, La maison de la crêpe vaut le détour. Et les amateurs de bière trouveront leur compte à la microbrasserie La Diable, où il est préférable d’arriver tôt puisque le petit établissement est victime de sa popularité.

This slideshow requires JavaScript.