Les Dolomites en trois arrêts époustouflants

Les spectaculaires Dolomites, en Italie, constituent l’un des plus beaux paysages du monde, avec leurs murailles vertigineuses, leurs falaises abruptes et leurs vallées plantées de pins. Voici trois arrêts incontournables.

Cortina d’Ampezzo

Au nord, Cortina d’Ampezzo, établie à plus de 1200m d’altitude, est surnommée la reine des Dolomites. La petite ville a acquis ses titres de noblesse au XIXe siècle quand elle est devenue la station de montagne favorite des Britanniques pour leurs vacances d’été. Son statut privilégié a été renforcé quand elle s’est imposée comme le rendez-vous d’hiver des riches et célèbres après avoir accueilli les Jeux olympiques de 1956. À preuve, la brochette d’hôtels de luxe et de restaurants étoilés, et les grands noms de la mode qui s’affichent sur le Corso d’Italia.

Trente et ses environs

Trente (Trento) est une petite ville universitaire animée où les étudiants partagent les terrasses avec les alpinistes venus gravir les sommets environnants. La ville est le point de départ vers le parc Adamello Brenta, la plus grande aire protégée du Trentin. Le parc, dont la forêt couvre le tiers de la superficie, compte pas moins de 48 lacs, en plus du glacier de l’Adamello, l’un des plus grands d’Europe. Parsemé d’églises et de châteaux, le territoire couvert par le parc a conservé son antique tradition agricole. On y produit du miel, des noix, des pommes, du saucisson et une gamme de fromages alpins.

Molveno

Ce magnifique village est un passage obligé pour ceux qui veulent découvrir les Dolomites de Brenta et y faire de la randonnée. Rendez-vous ensuite à Madonna di Campiglio, célébrissime station fréquentée à une certaine époque par l’impératrice Sissi et l’empereur François-Joseph.

Les inoubliables:

Admirer les couchers de soleil qui rosissent les montagnes.

Déguster les délicieux produits de la montagne, dont l’incomparable speck , un jambon cru typique de la région.

, Emprunter le téléphérique qui mène de Siusi à Copacciop, à l’est de Bolzano. Ses cabines offrent de superbes points de vue sur l’Alpe de Siusi, l’alpage le plus haut d’Europe.

This slideshow requires JavaScript.

Extraits tirés du livre Fabuleuse Italie du Nord, par un collectif d’auteurs Ulysse, offert au www.guidesulysse.com