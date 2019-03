Bouffées d’air frais à Montebello

À environ 1 h 30 de route de Montréal se trouve le petit village de Montebello, offrant à ceux qui voudraient s’échapper de la grande ville la chance de reconnecter avec la nature le temps d’une fin de semaine.

L’attraction principale de Montebello est sans aucun doute le parc Oméga, où les visiteurs peuvent observer des animaux du Canada dans leur élément naturel – c’est tant mieux pour eux comme pour nous.

À bord de notre véhicule, on sillonne les 15 km de routes qui nous amènent de la forêt à la prairie pour y rencontrer à chaque tournant des cerfs et des wapitis – lesquels ne se gêneront pas pour mettre leur tête dans la voiture à la recherche de carottes – ainsi que des bisons, des ours et quelques surprises.

À pied, on peut en apprendre davantage sur les Premières Nations (qui ont contribué à l’élaboration du parc) ou encore se trouver face à face avec la meute de loups gris.

La visite express occupera en tout et pour tout une demi-journée, mais ceux qui voudront vraiment découvrir tous les secteurs du parc pourront y rester toute la journée sans jamais s’ennuyer. On peut même y passer la nuit, notamment dans une chambre où seule une grande fenêtre nous sépare des loups. On sort du parc Oméga avec le sentiment d’avoir eu un contact privilégié avec la nature et la faune d’ici.

La route gastronomique

Sur la rue Notre-Dame, une courte marche suffit pour satisfaire les petites faims comme les grandes. Premier arrêt : la Fromagerie Montebello, où, dans un espace pas plus grand qu’un couloir avec vue sur l’espace de travail, on offre des produits du terroir et les excellents fromages locaux. Une dégustation est de mise.

L’ancienne gare de la ville a été transformée en un paradis pour ceux qui ont la dent sucrée. Le commerce ChocoMotive propose des dizaines de produits confectionnés sur place par des chocolatières artisanales. La majorité de leurs chocolats sont certifiés équitables, un petit plus dans notre livre.

Que ce soit les bières des Brasseurs de Montebello (aussi sur la même rue) ou les fromages, les produits de la région sont omniprésents dans le menu réconfortant du Bistro Montebello. Dans une ambiance décontractée où se côtoient touristes et résidents du coin, les pizzas, la spécialité de l’endroit, sortent l’une après l’autre du four à bois. Et par temps froid, rien de mieux qu’une soupe à l’oignon gratinée mitonné avec du fromage fabriqué au bout de la rue!

Un gîte qui a du style

Quand on s’échappe de Mont–réal, autant le faire avec style et à un endroit qu’on ne trouverait pas dans la métropole.

Avant d’être un hôtel, le Château Montebello était un club privé où les membres de la haute société s’adonnaient à des activités de plein air. Construit avec des milliers de poutres de cèdre rouge de la Colombie-Britannique, cet hôtel est la plus grande construction en bois rond sur la planète.

Après avoir passé la journée dehors à faire un tour en traîneau à chiens, en ski de fond ou en patins sur le terrain du Château, on relaxera dans l’accueillant hall autour de l’immense foyer central. L’espace ouvert se veut propice aux rencontres et aux discussions, surtout quand un pianiste s’installe à son instrument pour créer une atmosphère conviviale.

Les adresses visitées par Métro

• Fromagerie Montebello: 687, rue Notre-Dame

• ChocoMotive: 502, rue Notre-Dame

• Le Bistro Montebello: 570, rue Notre-Dame



• Fairmont Le Château Montebello: 392, rue Notre-Dame

• Parc Oméga: 399, route 323 Nord

Notre journaliste a été invitée par Tourisme Outaouais.