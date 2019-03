Montréal parmi les villes les plus intéressantes du monde

Les lecteurs de Time Out ont plébiscité la ville de New York tant pour son offre culturelle que culinaire. Un vaste sondage en ligne a aussi permis d’élire Bangkok capitale mondiale de la bouffe de rue, Manchester, la ville où l’on boit le plus, alors que les Parisiens seraient plus portés sur le sexe que tous les autres citadins du sondage.

Grâce à un vaste sondage mené auprès 34 000 personnes dans 48 villes du monde, New York ressort comme LA ville «imbattable» grâce à son offre de gastronomie, de bars, de sorties culturelles et autres divertissements. La Grosse Pomme a reçu un score élevé du fait de sa diversité et de sa culture, une écrasante majorité de New-Yorkais (91%) est d’accord pour dire qu’il y a toujours quelque chose à faire ou à voir dans leur ville.

Après Tokyo, les sondés ont aussi choisi New York comme la ville qu’ils voulaient le plus visiter en 2019.

Sur la deuxième marche du podium, on trouve Melbourne, grâce à ses bons chiffres en matière de créativité et de musique live, devant Chicago, où 85% des personnes sondées se disaient heureuses.

Pour concocter le Time Out Index, les sondés devaient évaluer leur ville tant au niveau de l’offre culinaire, que des bars, de la culture, de la vie nocturne, des relations, des différents quartiers. Ils devaient aussi évaluer leur niveau de bonheur dans les 24 dernières heures.

Les journalistes ont analysé tous les chiffres et ont aussi pris en compte l’opinion de spécialistes de chaque ville pour établir leur classement.

Voici quelques faits à retenir.

La capitale mondiale de la bouffe de rue

Bangkok s’impose comme la capitale de la street food, car ses résidents mangent dans des échoppes de rues ou des marchés en moyenne trois fois par semaine.

Des Parisiens sociables, fatigués et un peu obsédés

Voici un nouveau paradoxe concernant les Parisiens : bien qu’ils décrivent leur ville comme la moins sympathique, ils émergent comme le peuple le plus sociable du sondage. En effet, les Parisiens sont plus susceptibles de sortir pour retrouver leurs amis ou visiter un musée ou une galerie d’art le week-end (41%) par rapport aux habitants des autres villes.

L’étude a aussi confirmé un cliché qui leur colle à la peau: les Parisiens font plus souvent l’amour, en moyenne 33 fois par an. Ceci pourrait expliquer pourquoi ils manquent de sommeil, 66% se disent fatigués ou en manque de sommeil.

La ville la plus saine et la plus éthique

Il s’agit de Berlin. Les Berlinois sont plus susceptibles d’être végans ou de réduire activement leur consommation de viande (8% et 29% respectivement). La ville propose par ailleurs la meilleure offre de musique en live.

Les plus gros buveurs

Manchester abrite le plus grand pourcentage de buveurs d’alcool au monde et par conséquent les résidents de cette ville sont ceux qui affichent le plus grand nombre de jours de gueule de bois (25 jours par an).

La ville la plus cinéphile

Mumbai, qui abrite les studios de Bollywood est aussi la ville la plus cinéphile au monde, ses habitants voient en moyenne 31 films par an ainsi que 24 spectacles ou pièces de théâtre.

Amateurs de restaurants

Grâce au grand dynamisme de sa scène culinaire, les Hongkongais mangent au restaurant plus que n’importe quels autres citadins au monde.

Les 10 meilleures villes du monde selon Time Out

1. New York

2. Melbourne

3. Chicago

4. Londres

5. Los Angeles

6. Montréal

7. Berlin

8. Glasgow

9. Paris

10. Tokyo