Paris, destination la plus chère du monde

La capitale française a gagné une place dans le classement des villes les plus chères du monde pour désormais se positionner sur la plus haute marche du podium, en compagnie de Singapour et Hong Kong, indique le rapport de The Economist Intelligence Unit publié mardi.

Chaque année, à deux reprises, le cabinet d’analyses britannique Economist Intelligence Unit passe en revue les prix de 160 produits et services du quotidien appliqués dans le monde entier. Il s’agit aussi bien d’aliments, de boissons, de vêtements, d’appareils électroménagers, de produits d’hygiène ou même du coût d’une femme de ménage ou d’une école privée. Pour établir ce palmarès, réalisé depuis plus de trente ans, les experts parviennent à classer 133 villes en les comparant à New York, qui vaut pour base au sein de cette étude.

Pour la première fois, trois destinations se partagent la première marche du podium. Singapour, déjà désignée comme la ville la plus chère du monde, est rejointe par Hong Kong, qui gagne trois positions. Ce top trois reflète le panorama qu’offre cette étude: la vie est la plus chère en Europe et en Asie.

Quand un kilo de pain coûte en moyenne 5,66$ dans la capitale française, le tarif du même produit est affiché à 0,77$ à Caracas, au Venezuela, la destination la moins chère du monde. Une canette de bière revient à 2,10$ à Paris, contre 0,87$ à Damas, en Syrie, placée en bas du classement, à la 132e place.

Malgré la position de Paris au sein du classement, ce sont bien les destinations européennes non membres de la zone euro qui affichent les prix les plus élevés. La Suisse reste ainsi une destination onéreuse, avec Zurich et Genève, respectivement aux quatrième et cinquième places. De même, Copenhague, au Danemark, est la septième ville la plus chère du monde.

De son côté, l’Asie compose aussi bien avec des destinations extrêmement coûteuses pour ses habitants comme pour les touristes qu’avec des villes où le coût de la vie est très accessible. Si Hong Kong (1er) et Séoul, en Corée du Sud (7e), incarnent les destinations asiatiques les plus onéreuses, l’Inde s’avère peu chère. New Delhi (123e), Chennai (125e) et Bangalore (129e) sont toutes les trois inscrites dans le top dix des destinations les moins chères du monde.

Top 10 des villes les plus chères du monde:

1 – Singapour

1 – Paris (France)

1 – Hong Kong (Chine)

4 – Zurich (Suisse)

5 – Genève (Suisse)

6 – Osaka (Japon)

7 – Séoul (Corée du Sud)

8 – Copenhague (Danemark)

9 – New York (États-Unis)

10 – Tel-Aviv (Israël)

10 – Los Angeles (États-Unis)

Voici le top 10 des villes les moins chères du monde:

133 – Caracas (Venezuela)

132 – Damas (Syrie)

131 – Tachkent (Ouzbékistan)

130 – Almaty (Kazakhstan)

129 – Bangalore (Inde)

127 – Karachi (Pakistan)

127 – Lagos (Nigeria)

125 – Buenos Aires (Argentine)

125 – Chennai (Inde)

125 – New Delhi (Inde)