Week-end à Philly

Souvent occultée au profit de New York, celle que ses résidants nomment affectueusement «Philly» offre pourtant un éventail d’attraits uniques qui gagnent à être découverts.

Philadelphie foisonne d’une richesse insoupçonnée sur le plan culturel. Voici cinq expériences incontournables à vivre à Philadelphie en une fin de semaine.

One Liberty Observation

Premier gratte-ciel à déroger en 1987 à une règle tacite qui interdisait de construire plus haut que la statue surmontant l’hôtel de ville, One Liberty Place détient une plateforme d’observation au 57e étage qui permet d’embrasser la ville du regard. Un endroit pour admirer le coucher de soleil sur la ville avant d’aller se restaurer dans le quartier.

Quartier historique Old City

Les mordus d’histoire seront comblés dans ce quartier qui se veut le berceau d’une nation. Le riche patrimoine historique se ressent à chaque pas dans Old City. Nombreux y sont les édifices, les églises, les maisons en rangée en briques rouges du XVIIIe siècle et les vieilles rues pavées. En soirée, les artères près des attraits historiques sont tranquilles, tandis que la vie nocturne s’anime dans les environs de Market Street et de Second Street.

1928 Érigé en 1928, le Philadelphia Museum of Art et ses 227 000 pièces de collection sont des incontournables.

Reading Terminal Market

C’est dans cette ancienne gare ferroviaire que loge le plus vieux (1892) marché couvert de la ville. On peut y découvrir les produits des fermiers amish du Pennsylvania Dutch Country. Il faut absolument faire la file devant la Beiler’s Bakery pour déguster ses décadents beignets et ses sticky buns maison, et s’arrêter chez Tommy DiNic’s pour savourer un sandwich au porc effiloché. Essayez de vous y rendre entre le mercredi et le samedi, lorsque les amish y tiennent leurs commerces.

Philadelphia Museum of Art

L’imposant édifice de style néoclassique abrite les pièces d’un éventail d’artistes : Renoir, Cézanne, Delacroix, Van Gogh, Rubens, Duchamp… Le vendredi après 17 h, le grand hall se transforme pour les besoins des soirées Art After 5 et accueille des prestations de musiciens de jazz dans une ambiance de cabaret. Un projet de rénovation majeure, signé Frank Gehry et visant à moderniser le bâtiment principal, sera achevé d’ici à 2020.

This slideshow requires JavaScript.