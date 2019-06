Escapade à Burlington

Vermont. Jolie et agréable, Burlington a récolté plusieurs récompenses au cours des dernières années pour la qualité de vie qu’elle offre à ses résidants.

Désignée comme l’une des villes artistiques les plus branchées du pays, l’un des meilleurs endroits où élever une famille et où prendre sa retraite, Burlington est aussi devenue en 2014 la première ville américaine à être alimentée à 100 % en énergie renouvelable. Petit tour guidé de l’agglomération la plus peuplée du Vermont avec ses 42 500 habitants!

Church Street Marketplace

Le Church Street Marketplace est un mail piétonnier agrémenté de restaurants, de bars, de boutiques et de spectacles de rue baignant dans une atmosphère animée et inspirante. Il s’agit du lieu par excellence pour prendre le pouls de la ville, observer les passants et flâner à son aise. On y trouve un mélange de styles architecturaux qui atteignent leur apogée dans une fontaine fantaisiste et, à l’extrémité nord du mail, dans la First Unitarian Universalist Church de style fédéral, datant de 1816.

Firehouse Center for the Visual Arts

L’art est bien représenté dans Church Street grâce à Burlington City Arts, qui gère le Firehouse Center for the Visual Arts, où on peut admirer des expositions temporaires d’art contemporain. La galerie fait partie des lieux d’exposition artistique de la ville qu’on peut visiter lors du First Friday Art Walk, chaque premier vendredi du mois.

Waterfront Park

Il n’y a pas si longtemps, le bord de l’eau n’était encore qu’un secteur post­industriel mal en point n’ayant guère d’attrait à Burlington. Sa transformation complète a donné naissance au Waterfront Park, où on peut aujourd’hui s’asseoir tranquillement sur un banc du Boardwalk, prendre place sur une des grandes balançoires de bois installées face au lac Champlain, faire une balade à vélo ou en patins à roues alignées, s’offrir une croisière, assister à un festival ou simplement admirer le coucher de soleil sur les Adirondacks.

ECHO, Leahy Center for Lake Champlain

Ce centre de sciences est idéal pour en apprendre davantage sur la faune et la flore du lac Champlain. Vous pourrez aussi prendre part à une croisière, louer un voilier, avaler une bouchée ou contempler le paysage depuis la Burlington Community Boat­house Marina, le port de plaisance construit en 1989.

North Beach

La région de Burlington est très fière de plusieurs de ses plages municipales. North Beach, située sur la baie de Burlington, au nord de la ville, est une vaste plage sablonneuse avec sauveteurs en saison. On trouve un terrain de camping, des vestiaires et des barbecues sur place. Il est aussi possible de louer des kayaks et des planches à rame sur place.

Trois expériences à vivre

Croisière-Spirit of Ethan Allen

Vous découvrirez le lac Champlain sous un autre jour à bord du Spirit of Ethan Allen. Vous aurez le choix entre la croisière régulière de 1 heure 30 avec commentaires, la croisière «coucher de soleil» de 2 heures 30 et diverses croisières thématiques avec repas et animation. http://www.soea.com

Vélo- Burlington Greenway

Très agréable, cette piste asphaltée longe le lac Champlain et traverse la ville sur quelque 13 km.

Local Motion

Un arrêt obligatoire pour tout savoir sur les voies cyclables de la région et pour louer des vélos. Situé le long du Burlington Greenway. http://www.localmotion.org

Flâner au Burlington Farmers’ Market

Le Burlington Farmers’ Market est un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi, pour se procurer des produits frais et de l’artisanat made in Vermont. http://www.burlingtonfarmersmarket.org