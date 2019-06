Six activités pour s’amuser avec les enfants cet été à Montréal

L’été est la saison idéale pour passer du temps en famille. Faites un saut dans le passé, retrouvez vos huit ans et amusez-vous avec vos enfants grâce à la panoplie d’activités proposées à Montréal.

Beaucoup d’action

Profitez de votre journée au maximum en combinant karting, paintball, laser tag et jeux d’évasion. Action 500 est le plus grand centre récréatif du genre à Montréal, alors quand la pluie s’abattra sur la métropole cet été, amenez-y vos petits et vos grands pour y passer un bon moment.

action500.com

Sous la terre

Partez à l’aventure des profondeurs de Montréal cet été en visitant la caverne de Saint-Léonard. Animée par des guides-spéléologues, la visite du site cavernicole dure en moyenne 1 heure 45 et est précédée d’une projection. Debout, accroupi, dans l’eau et dans la boue, cette expérience sous terre plaira à toute la famille!

speleo.membogo.com

À bord matelot!

Le parc thématique familial Voiles en Voiles propose des parcours aériens, de l’hébertisme, de l’escalade et des jeux gonflables dans l’univers des bateaux pirates du 18e siècle. Conçu par un ancien cryptographe de la marine américaine, le contenu des défis est à la hauteur des impressionnantes installations du Vieux-Port de Montréal.

voilesenvoiles.com

Rebondir en famille

Faire du trampoline dans la cour arrière, c’est amusant, mais faire du trampoline dans un entrepôt de 30 000 pi2 qui comprend des parcours et des paniers de basketball au son d’une musique entraînante, c’est doublement amusant. Les adultes se plairont autant, sinon plus que les enfants dans cette activité sportive et divertissante.

isaute.ca

Pas que regarder

Plutôt que de simplement amener votre petit fan de soccer voir l’Impact de Montréal, faites-lui vivre l’expérience totale. Les portes ouvrent deux heures avant le début du match pour accueillir les familles. Beaucoup d’activités s’offrent à elles: pratique sur mini-terrain de soccer, zone de réalité virtuelle, défi Tir connecté et, finalement, vivre le match de l’Impact dans la loge Coin famille.

impactmontreal.com

Un peu de nature

À compter du 22 juin, et jusqu’au 2 septembre, rendez-vous au Jardin botanique pour vivre l’Odyssée des plantes. Tout au long d’un parcours palpitant au cœur de l’Arboretum, les petits et les grands découvrent l’histoire de l’évolution par le biais des sentiers et de passerelles de bois. Une véritable épopée ponctuée d’animations, d’éducation et de plaisir.

espacepourlavie.ca