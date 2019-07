La Toscane en amoureux

La Toscane fait rêver! Entre les champs de tournesol et les rangs de vignes, les allées bordées de cyprès invitent aux lentes promenades. Voici cinq endroits idylliques à visiter en amoureux.

Découvrir Florence

Capitale de la Toscane, Florence dévoile d’inestimables richesses, depuis les palais exubérants légués par de riches mécènes y ayant jadis fait commerce jusqu’aux chefs-d’œuvre des grands maîtres de la Renaissance qui peuplent ses galeries renommées. Sur les berges de l’Arno, le fleuve qui scinde la Toscane d’est en ouest, de luxueuses boutiques côtoient d’humbles ateliers d’artisans, tous gardiens d’un savoir-faire transmis de génération en génération au fil des siècles. Ne manquez pas aussi de retrouver le calme et le charme des faubourgs résidentiels au-delà des allées du populaire quartier de l’Oltrarno, situé sur la rive gauche du cours d’eau dont il tire son nom.

Déguster les meilleurs vins toscans

Reconnue pour ses vins d’assemblage moderne et d’appellation d’origine contrôlée, la Toscane regroupe une remarquable concentration de viticulteurs. Les Chianti Classico, Brunello de Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano et Vernaccia de San Gimignano ne sont que quelques-uns des crus emblématiques issus de ses vallées fertiles. Au cours d’un séjour en Toscane, il faut absolument faire halte dans les plus beaux vignobles du Chianti, où les routes sinueuses sur les flancs des collines pittoresques et leur écrin de verdure composent certaines des plus belles cartes postales de Toscane.

Visiter le marché public de Livourne

Souvent oubliée au profit de ses voisines toscanes plus célèbres comme Pise et Lucques, Livourne s’avère pourtant des plus surprenantes lorsqu’on s’attarde à son marché dynamique, à ses lieux de culte ainsi qu’à ses romantiques canaux d’inspiration vénitienne. Son Mercato Centrale vaut vraiment un arrêt. L’édifice du marché central de Livourne est la plus importante structure abritant un marché en Italie et serait le deuxième d’Europe par sa taille. S’y côtoient bouchers, poissonniers, maraîchers et marchands en tous genres, dont les centaines d’étals débordent de produits frais. De quoi mettre la main sur d’alléchantes victuailles en vue d’un pique-nique en tête à tête.

Arpenter les collines du Chianti

À l’ombre des grands chênes et châtaigniers, ou encore au fil des emblématiques allées de cyprès, cette région rurale est une étape incontournable d’un voyage en Toscane. Longtemps terre de conflits entre Sienne et Florence, le Chianti jouit aujourd’hui d’une quiétude appréciée des visiteurs venus constater la richesse de ses bourgs médiévaux, châteaux et adresses gourmandes, sans oublier ses caves historiques où l’on déguste parmi les meilleures cuvées de la planète. Découvrir la région au guidon de la mythique motocyclette Vespa restera une expérience longuement gravée dans votre mémoire, ou encore, s’envoler en montgolfière au lever du soleil est une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt! Survolez vignobles, vallées et villages, avant de vous poser pour un déjeuner sur l’herbe accompagné de Prosecco!

Flâner dans un village médiéval

Laissez l’histoire prendre vie sous vos yeux! Figées dans une autre époque, les cités comme Volterra, Monteriggioni, San Gimignano ou Cortona ont été étonnamment bien conservées depuis le Moyen Âge. À l’ombre des maisons-tours des riches familles bourgeoises qui se livraient autrefois à une guerre de puissance, San Gimignano demeure la plus visitée, et les charmantes ruelles en pente de Volterra ou de Cortona vous charmeront tout autant. Entre les bastions des remparts médiévaux de Monteriggioni, vous saisirez toute la simplicité des constructions d’antan qui ont subsisté au fil des siècles et contribué à créer la Toscane d’aujourd’hui.

Texte tiré du guide Ulysse Explorez Florence et la Toscane, par Jennifer Doré Dallas, disponible au www.guidesulysse.com/