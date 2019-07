Quatre activités pour se mettre les pieds dans l’eau dans les Laurentides

Une escapade en région ne serait pas complète sans faire une halte-repos sur le bord de l’eau ou une activité les deux pieds dedans. Voici les plus beaux endroits à visiter dans les Laurentides pour profiter de l’élément H 2 O au maximum.

Parc national du Mont-Tremblant





Parcourir une des six grandes rivières ou un des 400 lacs et ruisseaux du parc national du Mont-Tremblant est un véritable rêve pour les amateurs de canoë, de kayak, de pédalo, de surf à pagaie et de rabaska! Prenez une demi-journée pour descendre la rivière du Diable entre le lac Chat et le mont de la Vache noire en canoë ou en kayak. Si vous préférez bâtir des châteaux de sable et parfaire votre bronzage, deux plages ont été aménagées dans le parc: la plage de la Crémaillère, dans le secteur de la Diable, et la plage du lac Provost, dans le secteur de la Pimbina.

Accueil de la Diable. 3824, ch. du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur

Accueil de la Pimbina. 2954, route 125 Nord, Saint-Donat

Propulsion Rafting





Découvrez les joies de l’eau vive en allant faire du rafting sur la rivière Rouge. Cette petite entreprise familiale située à Grenville-sur-la-Rouge propose des forfaits de rafting qui combleront les plus expérimentés autant que les néophytes. Osez quelque chose de différent en essayant le cataraft, une embarcation pneumatique conçue pour la descente en eau vive, ou encore le sportyaking, un sport à la frontière du rafting et du kayak. Peu importe l’activité nautique choisie, un guide expérimenté saura vous conseiller et vous accompagner dans votre descente.

619, chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-sur-la-Rouge

Bagni Spa Station Santé





Vous êtes plutôt du genre à profiter des bienfaits de l’eau qu’à y plonger tête première? Qu’à cela ne tienne, le spa Bagni vous invite à la détente au cœur de la nature. Situé à Sainte-Adèle, les installations du spa Bagni sont nichées aux abords de la rivière à Simon. Sauna turc, bain vapeur à l’eucalyptus, tourbillons, piscine au sel de mer et baignade nordique dans la rivière font partie des options que l’endroit propose. Et pourquoi ne pas vous offrir un petit massage ou un soin du visage après vous être délecté des délices au menu du Bistro du Bagni?



1796, rue des Mélèzes, Sainte-Adèle

Forêt Baera





La forêt Baera est l’endroit idéal pour tous les types de pêcheurs! Les six lacs, remplis de truites et de brochets, permettent de pêcher au leurre ou à la mouche. La petite entreprise familiale possède six chalets rustiques et écologiques qu’il est possible de louer sur trois saisons pour y passer quelques jours, le temps de reconnecter avec la nature et de manger du poisson frais tout droit sorti du lac Berneuil. Pour une journée ou une semaine, une partie de pêche dans la forêt Baera est certainement une activité de choix pour faire le plein de nature.



Lac Berneuil, Kiamika