Les îles de la Madeleine à vélo

Visiter les îles à vélo, c’est de toute beauté… si le vent est tranquille. Faites une promenade à bicyclette sur l’archipel pour emplir vos poumons d’air salin!

L’événement Les îles à vélo

En juillet, une centaine de cyclistes se donnent rendez-vous pour traverser les îles d’un bout à l’autre. Le départ se donne à Havre-Aubert, et le circuit passe par Fatima pour se terminer à Grande-Entrée. Un trajet de 90 km qui pourrait tout aussi bien se faire à tout moment de la belle saison en solo. Un bon moyen d’avoir une vue d’ensemble de toutes les îles en une journée.

Le Tour de l’île du Havre-aux-Maisons

La halte routière de la Dune du Sud peut être un très bon point de départ pour effectuer le tour de l’île. Le circuit débute au chemin des Montants, qui porte bien son nom, mais vos efforts seront largement récompensés par le magnifique paysage qu’offrent les Buttes pelées, avec l’île d’Entrée en arrière-plan. Par la suite, la boucle autour de la Butte à Mounette est beaucoup plus aisée à pédaler et vaut le détour.

Le Tour de l’île du Cap-aux-Meules

Le plus accessible et peut-être le plus facile, le tour de l’île centrale emprunte les pistes de randonnée pédestre de Cap-aux-Meules, de L’Étang-du-Nord et de Fatima. Le reste se fait sur les routes secondaires, pour découvrir les cantons pittoresques de Gros-Cap, de la Belle-Anse et de Cap-Vert.

Le Tour de «La Montagne» à Bassin

Une boucle d’environ 25 km à partir du Centre multifonctionnel. Puisque les vents dominants sont de l’ouest, mieux vaut faire le tour dans le sens antihoraire. Le peu de circulation automobile, les routes vallonnées et sinueuses et le point de vue sur la baie du Havre-aux-Basques en font un parcours incontournable.

De l’île du Cap-aux-Meules au Site historique de La Grave sur l’île du Havre-Aubert

Le trajet s’effectue sur la route 199 entre la baie du Havre aux-Basques et la baie de Plaisance. Le parcours est très plat, mais souvent très venteux dans un sens comme dans l’autre. Cela donne l’occasion de voir à l’œuvre plusieurs kitesurfers et véliplanchistes. La distance est d’environ 50 km aller-retour.

Extraits du livre Explorez les îles de la Madeleine, par un collectif d’auteurs Ulysse, offert au guideulysse.com.