La Gaspésie: Mer, montagnes, rivières

Le tour de la Gaspésie fête ses 90 ans cette année, et pour célébrer l’occasion, Tourisme Gaspésie invite la population à découvrir les panoramas époustouflants qui font de ces 885 km un voyage unique.

La mer

Canot, kayak, pêche, surf, plongée, planche à pagaie (2)… De nombreuses activités permettent de profiter des eaux salées de la Gaspésie. À bord d’un bateau de croisière, on voit les baleines, les phoques et les fous de Bassan, les falaises de Forillon et le fabuleux rocher Percé (4). On observe aussi cet attrait majeur depuis la nouvelle promenade qui longe le littoral (1) ou depuis la vertigineuse plateforme vitrée du Géoparc mondial UNESCO de Percé (3), à flanc de montagne.

Les montagnes

La Gaspésie offre des dizaines de sentiers de randonnée pour tous les niveaux. On peut notamment y découvrir les majestueux monts Chic-Chocs (2), avec 25 sommets de plus de 1 000 m! Le Sentier international des Appalaches (1) – seul GR reconnu en Amérique du Nord – se déploie sur 665 km dans la région et offre la possibilité de faire de la longue randonnée, avec hébergement en refuge. À vivre également dans les montagnes gaspésiennes : de captivantes aventures géologiques (3) et de belles rencontres fauniques (4)!

Les rivières

On se laisse rapidement surprendre par la limpidité des rivières gaspésiennes (1) et la quantité d’activités qu’on peut y pratiquer. On peut vivre des sensations fortes au cours d’une expédition de canyoning ou de rafting, ou opter pour une excitante descente en canot ou en kayak (3). Et pourquoi ne pas taquiner le roi des salmonidés dans une des 22 rivières à saumon gaspésiennes, de renommée internationale? On peut aussi l’observer dans une des nombreuses fosses aux eaux cristallines à l’occasion d’une baignade (2) ou en plongée.