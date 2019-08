Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde; il ne manque donc pas de routes panoramiques à explorer. Partez à la découverte de l’une de ces cinq escapades routières cet été pour faire le plein de beauté d’ici!

1 – La Côte-Nord (Québec) 2 – Autoroute 7 (Colombie-Britannique) – Crédit photo: Dion Tavenier 3 – La Niagara Parkway (Ontario) 4 – La Sunrise Trail (Nouvelle-Écosse) – Crédit photo: Dennis Jarvis 5 – La promenade des Glaciers (Alberta)

1. La Côte-Nord (Québec)

Reconnue comme l’une des cinq meilleures régions du monde pour l’observation de baleines, la Côte-Nord offre la possibilité d’y admirer jusqu’à 13 espèces différentes. Votre parcours vous mènera le long du fleuve Saint-Laurent, qui s’étire sur plus de 1 250 km entre des rives pittoresques. Explorez la côte est du Québec, de Tadoussac à Kegaska, sur la route 138; vous pourrez y voir des épaves, des phares, des villages pittoresques et de belles régions sauvages.

2. Autoroute 7 (Colombie-Britannique)

Aussi connue sous le nom d’autoroute Lougheed, la route 7 propose une option plus détendue et panoramique que l’autoroute 1, qui relie les villes de Vancouver et de Hope. Admirez les vues magnifiques de la rivière Fraser et des contreforts vallonnés de cette route longue de 128 km. Assurez-vous de prévoir des arrêts ici et là, car bien des activités sont offertes le long de ce parcours, des sentiers de randonnée aux sources thermales en passant par les terrains de golf et les séances de pêche.



3. La Niagara Parkway (Ontario)

Sir Winston Churchill l’avait jadis qualifiée de «plus belle route du monde pour une sortie du dimanche», et avec raison. S’étirant de Fort Erie à Niagara-on-the-Lake, ce parcours de 55 km est parsemé de vues spectaculaires de la rivière Niagara et des chutes, de vignobles invitants, de vergers fertiles et de propriétés patrimoniales. Plusieurs petites routes sont aussi à découvrir dans ce coin de pays, n’hésitez pas à bifurquer!

4. La Sunrise Trail (Nouvelle-Écosse)

Ouvrez les fenêtres et humez l’air salin le long de cette route panoramique longeant la côte du détroit de Northumberland, où vous pourrez admirer de belles plages sablonneuses, des vagues déferlantes et de vastes terres cultivées. Faites une pause aux magnifiques chutes du parc Arrowhead et de Morar Brook, ou laissez-vous charmer par le parfum envoûtant des champs de lavande de Seafoam Lavender jusqu’à la mi-octobre.

5. La promenade des Glaciers (Alberta)

Classée parmi les meilleurs parcours en voiture de toute une vie par le magazine National Geographic, la promenade des Glaciers ne déçoit pas grâce, entre autres, à ses vues époustouflantes des Rocheuses. Traversant les régions de Banff et du parc national de Jasper, ce trajet de 230 km peut se faire en seulement trois heures, même si vous voudrez sûrement prendre le temps d’admirer les glaciers majestueux, les sommets enneigés et les lacs d’un turquoise inouï.

Les routes du Canada: à découvrir sans modération!

