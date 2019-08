Bien choisir sa croisière européenne

Êtes-vous plutôt Méditerranée ou pays nordiques? Un pays par voyage ou plusieurs pays en une seule semaine?

Cameron Hewitt, qui a écrit plusieurs guides de voyage sur les croisières en Europe en collaboration avec Rick Steves, le fondateur de la populaire agence de voyages spécialisé dans le vieux continent, offre ses quelques trucs et conseils pour bien planifier une croisière.

Pourquoi vous êtes-vous intéressés aux croisières, alors que votre compagnie privilégie les voyages indépendants?

On a toujours été très portés à se dire que les gens devaient voyager par eux-mêmes. Rick Steves et moi, on a fait plusieurs croisières, et même à ce jour, on y voit encore des avantages et des désavantages. Lorsque tu fais une croisière, il y a des limites à ce que tu peux faire; tu n’es sur le continent que quelques heures par jour. Quand on a commencé à écrire sur les croisières, on a dû se demander si c’était vraiment une bonne façon d’expérimenter l’Europe.

Toutefois, en travaillant à ces livres et en allant en croisière fréquemment, on s’est rendu compte que pour plusieurs personnes, c’était une bonne façon de voyager. Nous sommes impressionnés par l’efficacité de la croisière et le bon rapport qualité-prix.

Les croisières sont-elles plus populaires en Méditerranée ou dans le nord de l’Europe?

Je n’ai pas de chiffres pour prouver ce que je dis, mais nos livres sur les croisières en Méditerranée sont plus populaires que ceux en Europe du Nord. Ça peut aussi s’expliquer par le fait que la saison des croisières dans le nord est plus courte, surtout si vous allez en Norvège, par exemple. La saison touristique est plus courte dans le nord que dans le sud.

Lesquelles sont les plus intéressantes, selon vous?

Ce que j’aime des croisières dans le nord de l’Europe, c’est que tu peux vraiment voir plusieurs endroits en une seule fois. Les capitales scandinaves se visitent très bien en croisière. Parce que ces endroits sont très chers, avec une croisière, ça devient plus économique. D’un autre côté, ce que j’aime bien des croisières méditerranéennes, c’est que tu peux voir tellement d’endroits magnifiques en si peu de temps. J’ai déjà voyagé par moi-même en Grèce, en prenant les traversiers. C’est l’fun, mais ça prend du temps et c’est stressant. Il y a une facilité et une élégance à faire une croisière en Méditerranée.

«Pour un voyageur, il y a quelque chose de très agréable à se coucher en Espagne et à se réveiller en France.»

Devrait-on réserver nos excursions sur terre auprès des compagnies de croisière?

J’ai fait personnellement toutes les croisières décrites dans le livre. Je suis vraiment débarqué dans ces ports. J’ai dû me poser la question : «Est-ce que je peux faire ça par moi-même?» Ça dépend vraiment des destinations. Je ne recommanderais pas nécessairement les excursions, parce qu’elles sont très chères.

Voici ce que je vous dirais : si vous ne voulez pas avoir à vous en occuper vous-mêmes, oui, réservez les excursions du bateau. Mais si vous aimez voyager d’une façon indépendante et si vous êtes sur un budget, la plupart des ports européens sont facilement accessibles. La chose importante à dire, c’est que les gens ne devraient pas se sentir obligés de réserver les excursions offertes par le bateau.

Devrait-on choisir sa croisière en fonction du bateau ou de l’itinéraire?

Nous sommes une compagnie de découvertes, alors c’est sûr que je me ferais une liste des endroits où je

veux aller et que je choisirais l’itinéraire en fonction de ça. Après, je me fierais à la personnalité de la compagnie de croisière. Une chose que j’ai apprise, c’est que chaque compagnie a sa propre philosophie du voyage. Je trouve que certaines me ressemblent plus que d’autres. Une autre chose que je regarde, c’est combien de temps j’ai dans les ports.

Devrait-on choisir une croisière qui se rend dans plusieurs villes d’un seul pays ou dans plusieurs pays?

Une croisière te donne l’occasion de couvrir beaucoup de territoire en peu de temps. C’est vraiment une bonne idée de profiter du fait qu’en croisière, tu te déplaces pendant la nuit et tu te réveilles toujours dans un nouvel endroit. Si tu vas dans plusieurs pays durant une seule croisière, je crois que tu profites beaucoup de cet aspect-là. Et si jamais tu aimes vraiment un endroit, tu peux y retourner.