Simple rhume, COVID ou grippe?

L’hiver approche, vous faites un peu de fièvre et vous avez commencé à tousser. Voici un guide pour différencier les symptômes de la COVID-19, de la grippe et d’un banal rhume.

La COVID-19 et la grippe ont beau avoir des symptômes en commun, elles sont causées par des virus différents: le SARS‑CoV‑2 dans le cas de la COVID et l’Influenza de type A, B ou C dans le cas de la grippe.

Quant à lui, le rhume est une infection virale des voies respiratoires supérieures comme le nez, la gorge et les voies nasales. Il peut être causé par plus de cent variétés de virus différents.

COVID-19

Les trois symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et les difficultés respiratoires. La perte de goût et d’odorat est aussi un symptôme assez commun, de même que la fatigue.

Les douleurs musculaires et courbatures, l’écoulement nasal, les diarrhées et les maux de tête sont des symptômes plus occasionnels, tandis que la congestion nasale et les éternuements sont rares, voire absents.

Grippe

La fièvre, la toux et la fatigue sont aussi des symptômes communs de l’influenza. La fièvre peut monter jusqu’à 39 ou 40 degrés Celsius.

Cette fièvre intense s’accompagne de frissons, de diarrhée, de courbatures et de maux de têtes, mais presque jamais d’une perte de goût ou d’odorat ou des difficultés respiratoires, propres à la COVID-19.

Comme les symptômes de la grippe et de la COVID-19 sont assez similaires, les experts recommandent ne pas hésiter à se faire dépister en cas de confusion.

Rhume

La congestion nasale, le nez qui coule et les maux de gorge, rares pour la COVID-19 et la grippe sont monnaie courante dans le cas du rhume. Ce dernier peut également s’accompagner d’éternuements et de toux, mais une toux grasse plutôt que sèche.

Le rhume peut causer de la fièvre et de la fatigue, mais de façon plus légère et moins persistante que pour une grippe ou pour la COVID. Les courbatures sont aussi fréquentes.

La COVID-19, pas une simple grippe

Certains symptômes de la COVID-19 sont communs avec la grippe, mais il n’y a pas encore de vaccin pour prévenir la COVID-19, beaucoup plus mortelle que l’influenza.

Selon les dernières données de l’Institut national de santé publique du Québec, la COVID-19 a fait 6557 morts en un peu moins de huit mois.

En comparaison, la grippe a fait en moyenne près de 400 morts par an entre 2012 et 2016.