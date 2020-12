Environnement: meilleur climat, meilleure santé

Les pires conséquences du climat sur la santé humaine seront ressenties par les populations les plus vulnérables, conclut – de nouveau – le dernier rapport annuel d’une commission formée par la revue médicale The Lancet.

Le «compte à rebours du Lancet» (Lancet countdown) est une initiative collaborative entre 35 organismes et universités à travers le monde, créée en 2015 pour effectuer un suivi des progrès réalisés (ou non) dans les domaines qui sont conjoints à la santé et au climat.

L’édition 2020 estime par exemple que :

• 128 pays ont connu une augmentation de la proportion de leurs populations exposées aux feux de forêt au cours des deux dernières décennies;

• le nombre total de décès attribuables à la pollution par les particules dans l’air ambiant est passé de 2,95 millions en 2015 à 3,01 millions en 2018.

Sur ce dernier point, le rapport évalue que la transition vers des sources d’énergie moins polluantes pourrait être «une des plus grandes opportunités de santé publique». Le chapitre consacré aux États-Unis cite le fait qu’après une décennie de recul, la pollution de l’air y a augmenté entre 2016 et 2018, conduisant à près de 10 000 morts de plus.

54 % – Les décès liés à la chaleur ont augmenté de 54% chez les plus de 65 ans au cours des deux dernières décennies.

Enfin, avertissement pertinent en cette année «covidienne», un climat plus chaud signifie des risques plus élevés de transmission de maladies infectieuses.

Il serait donc possible, en théorie, que des actions rapides contre les changements climatiques n’aient pas seulement comme conséquence de limiter la hausse des températures, mais qu’elles améliorent la santé – ou du moins, qu’elles l’empêchent de se détériorer au-delà d’un certain seuil. Si, en plus, ces actions réduisent les risques de futures pandémies, plusieurs centaines de millions de personnes n’en seront pas mécontentes…