Des idées d’activités sportives pour survivre à ce temps des fêtes confiné

Le temps des fêtes s’annonce bien différent cette année. Pour dynamiser cette période et amoindrir les effets d’un confinement qui s’étire, le Centre sportif de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a décidé de faire sa part en proposant des activités sportives en ligne.

Du 15 décembre au 13 janvier, il rendra accessibles, sur sa chaîne YouTube, 150 cours virtuels de yoga, de sports de combat, de conditionnement physique et de méditation. Ces cours occuperont les esprits et stimuleront le corps.

«Habituellement, nos services sont offerts à la communauté étudiante de l’UQAM ainsi qu’aux membres du personnel. Avec le stress des derniers mois et les annonces récentes qui ont modifié les plans, nous avons décidé d’ouvrir l’entièreté de notre programmation à toute la population qui souhaite bouger et se divertir», mentionne par voie de communiqué Jean-Pierre Hamel, directeur du Centre sportif.

Pour tous les niveaux

Tous animés par des professionnels de l’entraînement, et sous la supervision des kinésiologues du Centre sportif, les cours sont accessibles à tous les niveaux de conditionnement physique et offrent une belle variété. «Peu importe le cours, les moniteurs proposent des alternatives aux participants afin de tenir compte de leur environnement et de leur niveau de difficulté. Notre mission: que les cours puissent être suivis dans un petit espace et sans matériel spécifique», précise par voie de communiqué Nathalie Forget (B.Sc. d’intervention en activité physique (kinésiologie) 2004), responsable des cours de conditionnement physique et de la salle d’entraînement du Centre sportif.

Top 5 des cours les plus populaires

Ils sont des centaines à les avoir suivis: voici les cours qui ont été les plus populaires entre septembre et décembre auprès des membres du Centre sportif de l’UQAM.

Dès les premiers instants, vous serez motivé.e par l’aplomb de Simon Provost. Jeu de pieds, tonus musculaire, développement de la force et mouvements de frappe: tout y est! Une de ses activités sportives qui fait suer un bon coup!

Animé par celle qui est certainement la monitrice la plus connue du Centre sportif, Nathalie Forget, ce cours complet et rythmé offre à la fois un travail musculaire soutenu et une variété de mouvements. Un 45 minutes bien investi!

Le Yin yoga propose des étirements de longue durée synchronisés à une respiration profonde. Ce cours animé par la douce Ève-Annie Harvey accorde une attention particulière à la flexibilité et aux articulations. Au terme des 60 minutes, vous vous sentirez énergisé et plus concentré.

Depuis des années, les cours Abdos-fesses plus sont parmi les plus populaires au centre universitaire. Particulièrement appréciés en raison de la diversité des mouvements et aussi des groupes musculaires ciblés, ces cours sont aussi efficaces qu’amusants. Prêt à travailler vos fessiers? Parions que 24 h plus tard vous le ressentirez!

Laissez-vous guider par la voix enveloppante de Philippe Edwards à travers une pratique active de 45 minutes ne nécessitant qu’un peu d’espace et une tenue confortable. Au programme: enchaînements rythmés de poses classiques et moins connues.