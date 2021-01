COVID-19: la pandémie a atteint un plateau à l’échelle planétaire

Alors que Québec s’apprête à imposer de nouvelles mesures de confinement, la pandémie de COVID-19 semble avoir atteint un plateau à l’échelle planétaire puisque les cas sont en baisse ailleurs dans le monde.

Bien que plus de 4 millions de nouveaux cas ont été signalés dans le monde pour une troisième semaine consécutive, on enregistre une légère baisse par rapport à la semaine précédente, selon le dernier bilan épidémiologique de l’Organisation mondiale de la Santé.

Cependant, cette tendance doit être interprétée avec prudence, car les chiffres peuvent être influencés par les retards en raison de la période des fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux décès a augmenté de 3% pour un total de 76 000 décès enregistrés cette semaine.

Plateau de cas de la COVID-19 dans le monde

Par ailleurs, dans la région des Amériques le nombre de nouveaux cas hebdomadaires est resté à des niveaux similaires à la semaine dernière.

En effet, on y enregistre plus de 1,9 million de nouveaux cas et 32 ​​000 nouveaux décès. Respectivement, il s’agit d’une légère baisse de 1% et d’une augmentation de 3% par rapport à la semaine dernière.

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé aux États-Unis avec plus de 1,3 million de cas. Cela représente un peu moins d’un tiers des cas mondiaux, une proportion inchangée par rapport à la semaine dernière.

Bien que les nouveaux cas et décès restent élevés dans la région européenne, les chiffres sont aussi en baisse, et ce, depuis la mi-octobre. En effet, l’Europe signale cette semaine plus de 1,5 million de nouveaux cas et 3 200 nouveaux décès, soit une diminution de 3% et une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente.

Quant à la région du Sud-Est, les nouveaux cas continuent de diminuer, une tendance observée depuis début septembre. Un peu plus de 200 000 nouveaux cas et 3 700 nouveaux décès ont été signalés cette semaine, soit une diminution de 10% et 3% respectivement par rapport à la semaine précédente.

Au Québec

Au Québec, les chiffres sont toujours élevés avec un nombre d’infections qui continuent d’augmenter dans certaines régions, dont Montréal.

Le dernier bilan quotidien faisait état de 2508 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Cela porte à 215 358 le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 182 602 considérées comme rétablies.

Le confinement de la période des fêtes doit prendre fin le 11 janvier, autant pour la fermeture des commerces non essentiels que celle des écoles primaires et secondaires.

Toutefois, le premier ministre François Legault tiendra un point de presse mercredi soir pour faire le point sur la situation. Il devrait annoncer si ces mesures seront prolongées et si de nouvelles restrictions seront mises en place.