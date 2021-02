COVID-19: le vaccin russe Spoutnik V efficace à 91% selon The Lancet

Le vaccin russe Spoutnik V, décrié à l’automne dernier, montre un taux d’efficacité de 91,6% contre les formes symptomatiques de la COVID-19 selon une étude publiée mardi dans la revue The Lancet. Le vaccin russe rejoint donc le cercle fermé des vaccins les plus efficaces avec celui de Pfizer/BioNTech et de Moderna, respectivement à 95% et 94,1%.

Menée par des experts indépendants, cette étude vient corroborer les dires de la Russie émis en automne dernier sur l’efficacité de leur vaccin. La communauté scientifique internationale s’était alors montrée sceptique face au manque de transparence des Russes. Ce qui n’avait pas empêché Moscou d’entamer la vaccination de milliers de personnes à risque alors que la phase 3 de l’essai clinique n’était pas encore achevée.

«Le développement du vaccin Spoutnik V a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu’il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré», ont confirmé deux professeurs britaniques, Ian Jones et Polly Roy dans un article joint à l’étude.

«Cela veut dire qu’un vaccin supplémentaire peut maintenant rejoindre le combat pour réduire l’incidence de la COVID-19.» – Ian Jones et Polly Roy

Près de 20 000 participants ont participé à cette phase 3 de l’essai clinique du vaccin russe. Ces personnes ont toutes reçu deux doses ou un placebo entre début septembre et fin novembre 2020. Sur le groupe vacciné, seul 0,1% ont été testés comme positifs.

Les experts de The Lancet émettent néanmoins une réserve quant au fait que seules des personnes ayant eu des symptômes ont été soumises à un test PCR. Une autre étude sur les cas asymptomatiques devrait être menée afin de cerner véritablement l’efficacité du vaccin selon l’avis des experts.