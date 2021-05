Malgré la hausse continue des cas dans un des pays les plus populeux du monde, l’Inde, la tendance mondiale de transmission de la COVID-19 ralentit. Pour une première fois en deux mois et demi, le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé la semaine dernière.

Depuis neuf semaines, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires mondiaux ne cessait d’augmenter. À la fin février, on comptait moins de 3 millions d’infections par semaine. Environ deux mois plus tard, c’était plus du double.

La tendance est principalement issue d’une hausse des cas en Asie, plus précisément en Inde. La semaine dernière, le pays de plus d’un milliard d’habitants constatait 2,6 M de cas de COVID-19. Les quatre pays suivants dans ce triste palmarès – le Brésil (421 933), les États-Unis (345 692), la Turquie (257 992) et la France (163 666) – n’ont pas atteint le cinquième de ce bilan.

La région d’Asie du Sud-Est circonscrite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est par ailleurs la seule à observer une nouvelle hausse substantielle des cas (+19%) par rapport à la semaine précédente. Au contraire, l’Europe et l’Afrique constatent des baisses importantes (-22% et -15%).

Des baisses ici aussi

Les Amériques ont enregistré la semaine dernière 1,3 M d’infections à la COVID-19. C’est une légère baisse par rapport à la semaine précédente (-5%). La tendance est tout de même ralentie par la situation épidémiologique dans des deux pays les plus populeux des Amériques, le Brésil et les États-Unis.

Au Canada, les autorités sanitaires ont rapporté la semaine dernière environ 55 000 cas d’infection. L’Ontario et l’Alberta sont derrière 70% de ces cas.

Le Québec, lui est en pleine pente descendante. La moyenne mobile des cas quotidiens sur sept jours est passée de plus de 1500 au début du mois dernier à moins de 1000 aujourd’hui.

Selon le premier ministre François Legault, «la situation s’est beaucoup améliorée». Mardi, il desserrait légèrement les mesures sanitaires dans quelques régions du Québec.