Le premier festival du dépistage des ITSS débute aujourd’hui à Montréal

Le DépistaFest, tout premier festival du dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 25 juin à Montréal.

Dans le cadre de cet évènement lancé par le média à but non lucratif Club Sexu, en collaboration avec la clinique Prélib et plus de 30 autres partenaires, les cliniques de dépistage Prélib, l’Actuel, Quorum et Rézo seront prêts à accueillir les Montréalais qui souhaitent se faire dépister.

Prélib, le partenaire principal de la campagne, s’engage d’ailleurs à assumer les frais de transport pour la période du festival afin que l’ensemble de l’expérience soit plus accessible.

Sensibiliser les jeunes

L’objectif du DépistaFest est de sensibiliser les 18-35 ans à l’importance de passer régulièrement un test de dépistage des ITSS et ainsi les inciter à prendre un rendez-vous.

D’autant plus que, à l’orée de l’été déconfiné qui s’amorce, les spécialistes craignent une hausse des ITSS et une augmentation des comportements sexuels à risque.

Selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux, 40 000 nouveaux cas d’ITSS sont déclarés chaque année au Québec.

Les données d’un sondage réalisé en mars 2021 par le Club Sexu indiquent que 32,5% des 2600 répondants qui ont déjà passé un test de dépistage ont reçu un résultat positif.

Néanmoins, les personnes âgées entre 18 et 24 ans étaient les plus enclines à avoir évité ou annulé un rendez-vous parce qu’elles ne se percevaient pas être à risque.

Une escouade de sensibilisation terrain parcourra les lieux publics de Montréal pour distribuer des surprises et des méthodes de protection.

Pour plus d’information, consultez le site web créé spécialement pour l’événement où on retrouve des récits, des témoignages, des entrevues, des textes éducatifs, des articles scientifiques, des billets ludiques et tous les détails du festival.