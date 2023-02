Des M&M’s trop wokes?

CHRONIQUE – Si on m’avait dit que ma première chronique de 2023 porterait sur les M&M et leurs portes-paroles chocolatés qui ne sont pas assez sexy pour les républicains États-Uniens, j’avoue que j’aurais été sceptique. Mais avec leur publicité diffusée lors du Superbowl de dimanche passé, force est d’avouer que M&M’s a frappé un des plus grands coups marketing des dernières années.



Pour ceuzes qui ne sont pas au courant, voilà plusieurs mois que nos voisins du sud se déchirent la chemise à grands cris. L’offense en cause? La décision de M&M’s de modifier leurs personnages portes-paroles pour les rendre… moins séduisants. Oui, vous avez bien lu: on parle bien ici de bonhomme en chocolat aux allures trop prudes pour les pantalons du Midwest. Selon Tucker Carlson — un commentateur de droite qui en comparaison donne à Richard Martineau des airs de Lili Boisvert —, M&M’s et la gauche ne seront satisfaits que lorsque les américains n’auront plus aucune envie de passer au lit avec les petits personnages en chocolat.

Mais quels changements a donc entrepris M&M’s pour susciter une telle grogne?

La M&M verte, qui portait auparavant des bottes à talons « sexy », s’est vu attribuer de nouveaux souliers à semelle plates, tandis que sa collègue brune a troqué ses talons aiguilles pour des talons carrés. Ce fut assez pour que la droite américaine appelle au boycott des M&M ainsi que de tous les produits de la compagnie Mars. Mais Tucker Carlson — toujours lui ! — ne s’est pas arrêté là. Selon lui, le M&M’s orange, qui souffre maintenant d’anxiété, constituerait une énième offensive de l’idéologie woke, tandis que le personnage féminin mauve aux formes plus rebondies ferait l’apologie de l’obésité féminine.



L’appel au boycott a été suivi de manière si spectaculaire que M&M’s a pris la décision, il y a un mois, de rapatrier de façon permanente ses porte-paroles emblématiques pour les remplacer par Maya Rudolph, une humoriste très appréciée aux États-Unis. Les cris de victoire ont rapidement fusé chez la droite américaine.

Arrive enfin le Superbowl et la première apparition publicitaire de Maya qui nous présente en grande pompe la nouvelle image des M&M’s, désormais renommés Ma&Ya’s. La grande nouveauté? Exit le chocolat, les bonbons sont dorénavant aromatisés à la moule. Une blague évidente, à voir les comédiens qui réfrènent des hauts-le-coeur en croquant dans les bonbons. Puis une deuxième publicité diffusée après le Superbowl, où l’on voit réapparaître les chocolats porte-paroles, nous annonce la fin de leur retraite et leur retour à la vie active.

Un coup de pub en forme de pied de nez fort réussi de la part de M&M’s, qui répond donc avec humour aux hauts cris des insurgés de la confiserie. Bon, entendons-nous: M&M’s et Mars sont bien-sûr des compagnies qui n’ont pour but que de faire fructifier les portefeuilles de leurs actionnaires. Mais si ceux-ci ont évalué que le fait de donner une petite poussée woke à leur image était bénéfique pour leur entreprise, on ne peut que s’en réjouir. Voilà peut-être la preuve que les temps changent — n’en déplaise aux vieux réacs.