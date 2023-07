Vols de véhicules en hausse : comment bien se protéger?

Le nombre de vols de véhicules à moteur à Montréal a explosé en 2022. Plusieurs mesures de précaution existent pour se protéger de ce fléau.

En plus du traditionnel verrouillage des portières, le Service de police de la Ville de Montréal recommande «l’installation d’un système de repérage»; «l’immobilisation du volant du véhicule lorsqu’il est garé, à l’aide d’un verrou» et «la pose d’un verrou sur le port du système de diagnostic embarqué (OBD) pour empêcher l’accès à l’ordinateur de bord», afin de minimiser le risque de vols de véhicules.

CAA Québec note que certains voleurs emploient «un amplificateur qui leur permet de capter le signal de la clé intelligente, habituellement rangée près de la porte de la résidence, puis de partir avec le véhicule comme si c’était le leur. À quelques exceptions près, ils peuvent alors rouler sans restriction, jusqu’au moment d’éteindre le moteur, et ainsi facilement apporter le véhicule à un point d’exportation ou de démantèlement, tout en contournant les autres dispositifs antivols intégrés».

Gare aux criminels technophiles

Ainsi, si votre véhicule est doté d’une clé intelligente, il serait tout autant intelligent de la ranger dans une «boîte qui bloque son signal», mentionne aussi le SPVM. C’est précisément les fréquences radio de type RFID qui doivent être bloquées par la boîte. CAA recommande aussi de loger la boîte au sous-sol, si possible.

Buriner, c’est-à-dire enregistrer un code alphanumérique associé à votre véhicule et aux pièces de valeur permet aussi de diminuer les risques de vols, particulièrement ceux en provenance de voleurs professionnels qui visent la revente du véhicule. L’Association pour la protection des automobilistes (APA) recommande d’entreprendre le procédé proposé par l’entreprise Sherlock.

Il est aussi sage de prendre en compte la luminosité de l’endroit où l’on gare son véhicule. Il est plus facile de commettre un vol si la noirceur de l’endroit aide à conserver l’anonymat, ainsi, se garer à un endroit lumineux pourrait minimiser le risque de vols. Après l’avoir garé, il est aussi recommandé de ne pas le laisser «en marche sans surveillance, et ce, même pour quelques minutes», recommande le SPVM. Ne pas laisser ses clés à un inconnu, même un valet, est aussi un bon moyen d’éviter un vol de voiture.

Un véhicule garé dans un endroit peu illuminé.

Photo: passigatti / istock

Les trucs pour prévenir les vols de véhicules à moteur, lesquels ont augmenté de 93,2% en 2022 par rapport à la moyenne des cinq dernières années, sont aussi utiles pour se protéger contre les vols à l’intérieur des véhicules. Ce type de crime a quant à lui augmenté de 21,5% en 2022 par rapport à 2021.

Ce qui expliquerait cette hausse, selon le SPVM, serait les difficultés d’approvisionnement causées par la pandémie, lesquelles ont nui à l’offre de véhicules neufs et de pièces d’automobile. «Pourtant, la demande est demeurée tout aussi forte. L’attrait pour l’exportation de véhicules volés et la revente à l’étranger par des malfaiteur(trice)s s’est ainsi accentué. Le développement graduel de nouvelles méthodes technologiques les rend par ailleurs de plus en plus habiles et rapides pour voler un véhicule», explique le SPVM.