De l’aide pour régénérer les écosystèmes endommagés

Métro s’est entretenu avec le créateur d’un projet qui vise à ressusciter des écosystèmes affectés par des feux de forêt.

Nature Climate Change estime que 21% de la superficie forestière australienne a été détruite pendant la saison de feux de forêt 2019-2020.

Voilà pourquoi l’architecte Alberto Roncelli a créé Regenera, un gratte-ciel qui vise à régénérer ces écosystèmes. Lorsqu’on le place au centre d’une forêt ravagée par les flammes, le gratte-ciel propage des nutriments et des graines en utilisant le vent. C’est aussi un abri pour les oiseaux et autres petits animaux.

Métro s’est entretenu avec M. Roncelli pour en apprendre plus sur Regenera.

Comment avez-vous eu l’idée pour Regenera?

J’ai développé l’idée pour ce projet pendant mon échange «Erasmus» à l’École technique supérieure d’architecture de Madrid en 2019. Mes enquêtes initiales concernaient la relation entre le vent, la géométrie et la nature, en m’inspirant particulièrement des pissenlits. De là est partie l’idée de tester le concept sur une échelle architecturale, avec la possibilité d’avoir une structure entièrement soluble et réactive au vent.

La structure et la taille de Regenera sont conçues et programmées spécifiquement pour chaque écosystème. Le type de faune et de flore, la taille de la forêt, la hauteur des arbres, la direction des vents et la forme du paysage font partie des caractéristiques à prendre en considération quand on planifie les matériaux de Regenera.

Dites-nous en plus sur les matériaux utilisés.

Le nouveau paradigme suggéré par Regenera est la possibilité de programmer avec soin et de diversifier chaque partie de la structure, en définissant un cycle de vie déterminé par l’érosion et la transformation constante. L’acte de choisir les matériaux se fait en mélangeant les substances dont la forêt a besoin. Regenera nécessite le travail de chimistes, de géographes, de météorologues, d’ingénieurs et de biologistes afin de comprendre les besoins de chaque écosystème.

Quels sont vos principaux défis?

Les principaux défis pour le développement de Regenera sont déjà incorporés dans les prémisses du projet. La structure doit être adaptable à différentes tâches et être hautement re-programmable. De plus, elle doit avoir une grande quantité de matière, mais être aussi légère que possible, et elle doit pouvoir perdre des morceaux sans compromettre sa stabilité.

Dans le premier sketch de prototype, une série de structures en treillis imprimées en 3D a été ciblée comme une solution possible pour atteindre ces objectifs.

24 – Nombre de mois que durerait, en général, le processus de régénération d’un écosystème avec Regenera.

Le cycle de vie de Regenera expliqué

Il y a quatre phases générales, tout dépendant de l’écosystème.

1

(1-40 jours) Regenera commence son travail. En utilisant les courants de vent, certaines parties de sa structure commencent à s’épandre selon une vitesse et une quantité déterminées par chaque matériel et son épaisseur.

2

(4-12 semaines) Après avoir épandu sa partie la plus mince et la moins résistante, d’autres sections (fabriquées à partir de matériaux semblables au growlay) commencent à attirer des oiseaux. Pendant cette phase les chercheurs-résidents de Regenera reçoivent des données pour déterminer si l’environnement a besoin de plus de nutriments. Si c’est le cas, certaines parties de la structure pourront être réimprimées.

3

(10-24 mois) La plupart des substances nutritives se sont dissipées avec les parties plus minces. Reste une sorte de tronc peuplé d’animaux, de mousses et de lichens. Ce qui était autrefois une structure isolée est maintenant entourée de vie.

4

Seule la partie la plus structurante, la plus résistante et la plus complète demeure au milieu de la forêt. Elle sera graduellement envahie par la nature et enveloppée par la végétation. Pendant que l’écosystème revient, Regenera remplit sa mission et se dissout.