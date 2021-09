Peut-on faire de la science sans utiliser d’animaux ?

Métro enquête sur de nouvelles technologies destinées à mettre fin à la cruauté à l’égard des animaux utilisés dans la recherche, les tests et l’éducation.

Un important fournisseur d’animaux de laboratoire aux chercheurs australiens depuis 1988, appelé Animal Resource Center, a récemment annoncé qu’il fermerait ses portes dans un an et demi en raison de difficultés financières, renouvelant le débat sur l’utilisation des animaux dans la recherche médicale et scientifique.

Selon les statistiques, des millions d’animaux sont maltraités des manières les plus horribles imaginables dans les laboratoires universitaires, d’entreprises et gouvernementaux. Le nombre exact, cependant, est inconnu.

«Par exemple, les États-Unis ne suivent pas le nombre de souris, rats, poissons, oiseaux, amphibiens, reptiles et invertébrés (dont les céphalopodes) utilisés. Au Canada, le nombre d’animaux utilisés est suivi seulement pour ce qui est des institutions publiques qui obtiennent des fonds publics (universités), mais pas pour les organisations privées (sociétés pharmaceutiques, à moins que celles-ci ne divulguent volontairement cette information), indique en entrevue Joanna Makowska, conseillère en animaux de laboratoire à l’Animal Welfare Institute. À l’échelle mondiale, le nombre d’animaux utilisés chaque année est généralement en augmentation.»

Les animaux les plus communément utilisés sont les souris et les poissons. Ils sont brûlés, bombardés d’explosifs, électrocutés, privés de nutriments ou de sommeil, intentionnellement infectés par des maladies, rendus accros à des drogues comme la cocaïne et l’héroïne, empoisonnés avec des produits chimiques industriels et rendus fous de leur isolement dans de petites cages stériles. De plus, la formation pratique en éducation biomédicale s’est traditionnellement appuyée sur l’utilisation de plus de neuf millions d’animaux vertébrés vivants chaque année aux États-Unis seulement, et plus dans d’autres pays du monde, allant de la réalisation de manipulations chirurgicales mineures et d’interventions pharmacologiques à la gestion des blessures par balles et des démembrements traumatiques majeurs.

«Par rapport aux rongeurs, ils sont relativement peu coûteux à utiliser et faciles à élever. Ils ont des temps de génération courts et des procédures bien établies pour la manipulation génétique [il existe des preuves que l’utilisation des animaux était en déclin à la fin des années 1970, mais l’émergence du génie génétique a encouragé un renversement de cette tendance]», explique Dr Brett Lidbury, conseiller scientifique à l’Humane Research Australia.

«Mais au cours des 20 dernières années, ajoute-t-il, un certain nombre d’études ont souligné le manque de prévisibilité des modèles animaux pour la santé et la maladie humaines – un taux d’échec de 90 à 95% est souvent cité, estimé à partir de nombreuses analyses de l’efficacité de l’animal à l’homme. Bien sûr, il existe des préoccupations éthiques persistantes concernant l’utilisation d’animaux pour la recherche et les tests, une situation qui remonte au 19e siècle, et peut-être plus tôt encore.»

Toutefois, certains experts croient qu’il n’est pas couramment possible de cesser totalement l’utilisation des animaux en science.

«Nous devons espérer qu’un jour dans le futur, nous nous rappellerons des expérimentations animales avec incrédulité. Si le remplacement total se produit à mon époque, je ne peux pas imaginer une meilleure raison de perdre mon emploi !» Dr Penny Hawkins, cheffe du Département des animaux en science à la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux

«De nombreuses expérimentations animales peuvent être remplacées dans l’évaluation des risques (tests de sécurité) des produits chimiques tels que les médicaments, les pesticides, les produits chimiques agricoles et industriels et les polluants, souligne Dr Penny Hawkins, cheffe du Département des animaux en science à la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Mais la recherche fondamentale, effectuée pour étudier le fonctionnement du corps humain et animal en bonne santé ou malade, est plus difficile. Par exemple, les études sur la façon dont les gènes sont activés et désactivés, pour comprendre les maladies génétiques, ne peuvent actuellement pas être réalisées in vitro. Plus de modèles non-animaux de différents organes et maladies, et des moyens de joindre les organes pour mieux modéliser les systèmes vivants, sont nécessaires.»

Brett Lidbury, d’un autre côté, clame que les scientifiques ont besoin d’occasions et de financement pour valider des méthodes de rechange.

«Les animaux seront remplacés. Mais ce ne sera pas un processus rapide, et les animaux feront partie (en particulier) de la recherche scientifique, car les scientifiques continuent d’explorer la physiologie fondamentale de diverses espèces – mais même cela sera finalement remplacé pour des raisons humanitaires», dit-il.

95% – Proportion des médicaments testés sur les animaux qui échouent dans les essais cliniques sur l’humain, selon l’Animal Welfare Institute.

Quatre technologies pour remplacer les tests sur animaux

Organoïdes

Ils sont fabriqués à partir de cellules souches humaines et se développent in vitro en une masse 3D de cellules qui imitent divers types de tissus et de structures d’organes. Ils peuvent être meilleurs pour la recherche et le développement de médicaments par rapport aux modèles animaux.

Bio-impression 3D

Ce type d’impression 3D utilise des bio-encres ou des biomatériaux qui imitent la matrice extracellulaire pour créer des tissus 3D fonctionnels et vivants. La bio-impression est le plus souvent utilisée pour créer des tissus et de petits organes destinés à la recherche biomédicale et aux tests de dépistage de drogues. Elle peut également être utilisée en remplacement dans l’éducation et la formation.

Organe sur puce

Cette technologie reconstitue les fonctions des organes humains sur de petits appareils de la taille d’une clé USB. Chaque organe sur puce est tapissé de cellules humaines qui imitent divers types de réponses physiologiques aux médicaments, aux toxines ou à d’autres produits chimiques. Ce sont essentiellement des coupes transversales tridimensionnelles vivantes des principales unités fonctionnelles d’organes vivants entiers.

Modèles informatiques

Ceux-ci utilisent des algorithmes pour intégrer de grandes bases de données d’informations biologiques existantes afin de prédire comment les différents composants biologiques interagiront les uns avec les autres. Certains se sont avérés aussi bons, voire meilleurs, pour prédire avec précision la toxicité que les tests traditionnels utilisant des animaux.

Source : Animal Welfare Institute

Quatre questions à…

Shalin Gala, vice-président des méthodes internationales de laboratoire à PETA

Les modèles animaux sont-ils vraiment efficaces ?

Non, et même l’Institut national de la santé des États-Unis déclare dans son plus récent plan quinquennal que «les modèles animaux ne parviennent souvent pas à fournir de bons moyens d’imiter la maladie ou de prédire comment les médicaments fonctionneront chez l’homme, ce qui entraîne une perte de temps et d’argent considérable pendant que les patients attendre les thérapies». Prendre des êtres sains d’une espèce complètement différente, induire artificiellement une condition qu’ils ne contracteraient jamais normalement, les maintenir dans un environnement non naturel et stressant, et essayer d’appliquer les résultats à des maladies naturelles chez les êtres humains est, au mieux, douteux. Les réactions physiologiques aux médicaments varient énormément d’une espèce à l’autre (et même au sein d’une espèce). Par exemple, la pénicilline tue les cobayes ; l’aspirine tue les chats et provoque des malformations congénitales chez les rats, les souris, les cobayes, les chiens et les singes ; et, la morphine, un dépresseur chez l’homme, stimule les chèvres, les chats et les chevaux. De plus, les animaux dans les laboratoires affichent généralement un comportement indiquant une détresse psychologique extrême, et les expérimentateurs reconnaissent que l’utilisation de ces animaux stressés compromet la validité des données produites.

Quelles méthodes et technologies pourraient remplacer l’expérimentation animale ?

Il existe des méthodologies de recherche sans animaux plus modernes et sophistiquées à notre disposition. Celles-ci incluent la modélisation informatique, les tests in vitro, l’utilisation de cultures de cellules humaines, les technologies micro-fluidiques d’organes sur puce et l’utilisation d’humains dans des études de recherche clinique éthiques et correctement conçues. Ce sont les seuls outils qui nous fournissent réellement des données pertinentes pour l’homme. Les tests sur les rats ne nous renseignent que sur la maladie ou la réponse médicamenteuse chez les rats.

Est-il possible de remplacer entièrement les animaux utilisés dans la recherche et les tests ?

Oui, PETA a préparé un nouveau rapport complet à l’intention de toutes les agences gouvernementales appelé le Research Modernization Deal, qui propose une stratégie pour identifier et éliminer le financement des méthodes qui ne fonctionnent pas (expérimentation animale) et recentrer les ressources sur des domaines plus prometteurs à l’aide de modèles pertinents pour l’homme. Pour améliorer les résultats de la recherche et développer des traitements humains plus efficaces, PETA propose d’éliminer immédiatement l’utilisation des animaux dans les domaines de recherche pour lesquels les animaux se sont avérés être de mauvais «modèles» pour l’homme et ont freiné les progrès; rééquilibrer le financement public de la recherche médicale afin que la majorité aille à des méthodes de recherche sophistiquées, adaptées aux humains et sans animaux; mener des examens scientifiques de l’efficacité de l’utilisation des animaux pour identifier des domaines supplémentaires dans lesquels une telle utilisation n’a pas fait progresser la santé humaine, ou dans lesquels des méthodes non animales sont désormais disponibles, et peuvent donc être arrêtées rapidement ; mettre en œuvre un système d’analyse coûts-avantages pour la recherche impliquant des animaux qui inclut une perspective éthique et la prise en compte des dommages à vie infligés aux animaux, comme c’est le cas au Royaume-Uni ; et, travailler avec d’autres leaders mondiaux pour harmoniser et promouvoir l’acceptation internationale des stratégies de pointe en matière d’expérimentation non animale dans les tests de toxicité réglementaires.

À quoi faut-il s’attendre dans l’avenir ?

Les scientifiques de PETA disent depuis des décennies que les expériences sur les animaux sont inutiles – elles ralentissent la recherche de traitements et de remèdes contre les maladies humaines. Les entreprises doivent généralement passer des années à soumettre les animaux à l’agonie des tests de nouveaux produits avant que les essais cliniques sur l’homme ne soient autorisés, même si ces tests ne permettent pas de prédire avec précision si un médicament fonctionnera chez l’homme.