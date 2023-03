La pratique du vélo d’hiver explose à Montréal

De plus en plus de cyclistes circulent l'hiver à Montréal.

L’hiver 2022-2023, en plus d’avoir été exceptionnellement doux, aura été le plus prolifique pour le vélo d’hiver à Montréal, selon ce qu’indiquent les données des compteurs installés sur les axes cyclables par la Ville.

Les déplacements à vélo comptabilisés par la Ville de Montréal se chiffrent à 706 996 passages entre décembre 2022 et février 2023, une hausse de 27% par rapport à l’hiver précédent. Ces données montrent un certain engouement pour le vélo d’hiver, à relativiser au vu des températures très douces observées dans la métropole.

En effet, l’hiver 2022-2023 a été le 3e plus doux de l’historique des relevés météo de Montréal. Il a par contre été un des plus enneigé, ce qui représente un défi pour la pratique hivernale du vélo.

L’hiver 2021-2022, malgré un mois de janvier historiquement froid, détenait le précédent record du meilleur hiver pour le vélo. On comptabilisait alors 556 198 passages, soit une hausse de 8% sur un an. En 2020-2021, la hausse était de 1%, par rapport à 2019-2020. En réalité, chaque hiver depuis 2019-2020 bat le record du précédent.

Quelques nuances

Notons tout de même que les données de la Ville peuvent augmenter d’une année à l’autre, au fil de l’installation de nouveaux compteurs. Les compteurs du Réseau express vélo (REV) ont été installés à partir de la fin de 2020, par exemple.

Les hivers 2020-2021 et 2021-2022 ont été deux saisons avec des hausses légères. Toutefois, il faut aussi prendre en compte la baisse de fréquentation des transports collectifs et la diminution des déplacements en voiture dus aux mesures de confinement à ces moments. L’hiver 2022-2022, en plus d’être doux, est en réalité le premier où trois axes du REV sont en service et où Montréal n’a pas du vivre avec toute forme de confinement.

Le REV Saint-Denis, au croisement de la rue des Carrières, est la piste la plus fréquentée, son pic d’achalandage a été atteint le 8 décembre dernier avec 1917 cyclistes en un jour. Cette journée-là, il faisait 5°C au maximum, mais sans aucune neige au sol. Au contraire, lors de la période des fêtes, la plus basse fréquentation a été atteinte le 4 février, avec 125 cyclistes. Le matin du 4 février, il faisait près de -30°C.

La part belle pour le REV

À l’hiver 2018-2019, 249 375 cyclistes avaient été enregistrés par les compteurs. Depuis, ce chiffre a quasiment triplé. Si l’installation de nouveaux compteurs explique certainement une partie de cette hausse, on constate que durant l’hiver qui vient de s’achever, les axes REV comptent pour quatre des dix pistes avec le plus de passages.

Le REV Saint-Denis, qui est déneigé assez rapidement, prend la belle part des déplacements cyclistes,. Les deux compteurs avec le plus de passages en hiver – comme en été d’ailleurs – s’y situent. Quelques 68 645 cyclistes ont été relevés au croisement du REV Saint-Denis avec la rue Des Carrières et 61 222 au croisement avec la rue Rachel.

Suit ensuite le REV Bellechasse, qui au croisement avec l’avenue Christophe-Colomb, voit 54 178 cyclistes passés en hiver. L’avenue Christophe-Colomb sera doté de deux pistes unidirectionnelles de chaque côté de la rue cet été.

Le quatrième axe cyclable le plus achalandé n’est pas inclus du REV, mais se situe dans la continuité du REV Saint-Denis. Il s’agit de la piste cyclable sur la rue Berri, au croisement avec la rue Ontario. Cette voie cyclable relie le REV Saint-Denis au réseau cycliste du centre-ville.

Plateau et Rosemont dans le peloton de tête

Sur ces dix pistes cyclables les plus fréquentées, cinq se situent sur le Plateau-Mont-Royal. Du restant, trois se trouvent dans Ville-Marie, au centre-ville, et deux se situent dans Rosemont-La-Petite-Patrie.

Ces trois arrondissements sont les plus utilisés pour le vélo hivernal. Ils s’accaparent ensemble 73% des déplacements à vélo qui sont enregistrés durant l’hiver. Les citoyens de ces trois arrondissements ne constituent pourtant que 18% de la population montréalaise.

Même s’il compte certaines des pistes cyclables les plus achalandées, Le Plateau-Mont-Royal n’est pas l’arrondissement avec le plus de déplacements en vélo d’hiver. C’est Rosemont-La-Petite-Patrie, grâce à ses deux REV, qui remporte le maillot jaune de l’achalandage avec 203 388 déplacements cet hiver. Pour le Plateau, c’est 175 844 et, pour Ville-Marie, c’est 134 577. Précisons que pour des raisons de facilité méthodologique, Métro a compilé uniquement les données des pistes cyclables ayant eu une fréquentation de plus de 5000 passages.

Vient ensuite Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension avec 69 726 déplacements enregistrés. Notons que la totalité des compteurs se situent dans le quartier de Villeray. Le premier arrondissement avec une subvention pour vélo hivernale, Ahuntsic-Cartierville, suit loin derrière avec un achalandage enregistré de 25 110. Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a répertorié 21 330 cyclistes d’hiver, Outremont, 19 273, et Westmount, 17 731.

Portrait inégal et incomplet

Malgré une augmentation de la pratique du vélo hivernal, le portrait est donc inégal pour Montréal. Les autres arrondissements n’ont pas eu une seule piste avec compteur dépassant un achalandage de 5000. D’ailleurs, six arrondissements n’ont tout simplement pas de compteurs, et pour certains pas ou peu de pistes comme Montréal-Nord, Saint-Léonard, LaSalle, Verdun, Lachine et Pierrefonds-Roxboro.

Les secteurs de Côte-des-Neiges, Saint-Michel, Mile-End, Longue-Pointe, Saint-Henri, Ville-Émard et la Petite-Bourgogne n’ont également aucun compteur. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a deux installations du type, et Saint-Laurent, une seule.

Certains de ses secteurs ont un manque de pistes cyclables, ce qui explique l’absence de compteurs – et probablement de cyclistes hivernaux – mais les voies cyclables Édouard-Montpetit dans Côte-des-Neiges, Clark dans le Mile-End, de Rouen et Notre-Dame dans Hochelaga-Maisonneuve n’ont pas ce type d’installation malgré leur popularité.

La réalité du vélo hivernal dans les secteurs enclavés pourrait bientôt changer et venir soutenir la croissance de ce mode de déplacement. La Ville est en construction du REV Viger-Saint-Antoine-Saint-Jacques, qui desservira le Sud-Ouest. D’ici 2027, des REV devraient naitre sur les boulevards Lacordaire et Henri-Bourassa, ainsi que sur la rue Jean-Talon. Ceux-ci desserviront Saint-Léonard, Saint-Laurent, Montréal-Nord et Ville Mont-Royal.