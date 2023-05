Avenue Christophe-Colomb: une piste cyclable qui fait déjà des heureux

Alors que les travaux commencent progressivement, provoquant des entraves à la circulation, l’arrivée d’une piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb fait déjà la joie de nombreux résidents de cette artère souvent engorgée par le trafic.

Le secteur a déjà fait l’objet d’aménagements majeurs en matière de mobilité active, ce qui a considérablement changé le quotidien des résidents, comme c’est le cas sur la rue de Bellechasse.

La nouvelle piste cyclable unidirectionnelle (de chaque côté de la chaussée) s’étendra sur 7km entre les boulevards Gouin et Rosemont. Le pont Des Carrières bénéficiera lui aussi de réaménagements majeurs à l’horizon 2024. Les travaux sur l’avenue Christophe-Colomb ont débuté la semaine dernière et s’étendront sur deux ans.

Laurent Dery-Lauzier et Alya Mezzi habitent depuis 7 mois sur l’avenue Christophe-Colomb. Iels reconnaissent la dangerosité de cet axe alors qu’iels prennent régulièrement le vélo pour se rendre à l’université ou au travail. Laurent et Alya se réjouissent avant tout du sentiment de sécurité qu’apporteront les nouvelles infrastructures.

«Il y a deux voies, mais les gens pensent que c’est deux voies pour les autos, explique Laurent Dery-Lauzier. Tu as peur que les portes [des voitures] s’ouvrent tout le temps et tu es comme en sandwich.»

Désengorger le REV St-Denis

Pour iels, le «pire spot» reste le pont Des Carrières où la piste cyclable s’arrête abruptement, plaçant les cyclistes en sens inverse.

«Il y a des trous partout, alors t’évites les trous pour ne pas tomber et en plus il y a des chars qui passent très vite à côté de toi, dit Laurent. Je préfère des travaux pour améliorer la qualité de vie que de garder ça comme ça.»

Iels voient la nouvelle piste cyclable comme une alternative au Réseau Express Vélo (REV) sur la rue Saint-Denis, souvent engorgé de cyclistes aux heures de pointe.

«Ça va désengorger le REV St-Denis, car des fois tu es dans du trafic à l’heure de pointe en vélo, explique Laurent. Au moins il y aura des options et tu ne seras pas pogné dans le trafic en vélo. Des fois je prends Christophe-Colomb, car c’est l’heure de pointe et ça ne me tente pas d’être dans une ligne de 20 vélos.»

Pour Alya Mezzi, l’axe cyclable favorisera aussi les déplacements entre arrondissements, alors que les passages d’autobus peuvent se faire rares à certains moments de la journée.

«J’ai l’impression que des fois tu n’as pas vraiment le choix de bus qui passent tout le temps et de passer du Plateau à Rosemont s’est un peu plus difficile de se déplacer en bus ou en métro donc c’est soit la marche ou le vélo, explique Alya.

Au total, la piste cyclable viendra raccorder les axes cyclables de quatre arrondissements: Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Ahuntsic-Cartierville et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Certains résidents se disent cependant préoccupés par l’arrivée de la piste cyclable, notamment pour pouvoir sortir de manière sécuritaire de chez eux.

«Il y en a déjà une piste cyclable sur la rue à côté, je trouve que c’est une artère assez passante, il n’y a pas beaucoup d’artères qui vont du nord au sud je sais pas comme les gens qui prennent leur voiture vont faire, explique Joan Lesage qui habite depuis sept ans sur l’avenue. Ça va être difficile pour moi de sortir de mon stationnement, puis pour les poubelles ça va être plus difficile.»

Des commerçants enjoués

L’arrivée de la piste cyclable fait aussi le bonheur des commerçants qui ont pignon sur rue. Pour la gérante de l’épicerie Vrac & Bocaux située au croisement de la rue Saint-Zotique Est, la piste cyclable viendra directement bénéficier à leur clientèle familiale qui habite majoritairement aux alentours.

«Nous on est content, car il y a beaucoup de familles qui viennent avec leurs poussettes ou en vélo l’été, dit-elle. Le fait d’avoir un axe, ça va permettre justement que ce soit beaucoup plus sécurisé pour eux.»

La gérante de ce commerce n’est pas inquiète par l’impact que pourraient avoir les travaux sur son chiffre d’affaires, au contraire, elle dit s’attendre à davantage d’achalandage grâce à l’arrivée de nouveau client en vélo.

«Certes il va y avoir des travaux, mais ça ne va pas durer, c’est un moment de la vie et la voiture faut être honnête c’est pas l’avenir, explique Jennifer Vignon. C’est sûr que des travaux, ça engendre une baisse d’achalandage, mais la majorité de nos clients sont des locaux, on va le subir un peu, mais pas tant.»

Une piste cyclable voisine qui a fait ses preuves

Non loin de là se trouve la rue de Bellechasse qui, en 2020, s’est offert une petite beauté avec l’ajout d’une piste cyclable unidirectionnelle et une bonification des intersections. Bien qu’elle ait suscité la controverse à cause des places de stationnement supprimées, les résidents semblent l’avoir désormais adoptée.

Pour Luc Simard, qui réside dans le quartier depuis une quarantaine d’années et qui se déplace en ville depuis une quarantaine d’années en vélo, l’arrivée de cette piste cyclable a été un ajout majeur dans le quartier.

«Le plus grand développement des 30 dernières années ça a été la piste cyclable sur Bellechasse dans les deux sens et là de voir Christophe-Colomb qui va être transformée c’est fantastique, explique Luc Simard. [En vélo, Christophe-Colomb] ce n’est vraiment pas recommandé en ce moment.»

La piste cyclable sur la rue de Bellechasse. Quentin Dufranne / Métro Média

Claude Laroche habite lui depuis 25 ans sur la rue Bellechasse, il utilise majoritairement le vélo, mais se déplace aussi en voiture et en transport en commun.

«Je trouve ça formidable et c’est beau aussi de voir passer tout le monde en vélo comme les familles, je trouve que c’est un ajout, dit-il. Il y a beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de circulation, c’est beaucoup plus paisible.»