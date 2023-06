Circulation entravée entre le pont Honoré-Mercier et l’A20 cette fin de semaine

Montréal pourrait bien connaitre une deuxième fin de semaine chaotique au niveau de la circulation dans l’ouest de la métropole. Du 2 au 5 juin, l’échangeur Saint-Pierre qui connecte le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 20 sera de nouveau partiellement fermé.

La route 138 en direction est sera complètement fermée, à partir de la sortie 2 sur la rue Clément de vendredi, 23h59, à samedi, 7h et de dimanche, 23h, à lundi, 5h. En conséquence, l’entrée de la route en provenance de la rue Clément sera également fermée de vendredi, 23h, à lundi, 5h30.

De plus, même en journée, la bretelle de la route 138 qui se dirige vers l’autoroute 20 en direction ouest sera complètement fermée à la circulation de vendredi, 23h59, à lundi, 5h. Il sera toujours possible d’emprunter la bretelle de la route 138 vers l’autoroute 20 en direction est, mais la route 138 sera retranchée de deux voies à une seule, après la sortie 2 sur la rue Clément.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) demande aux automobilistes de bien planifier leurs déplacements, surtout si celui-ci est à destination de l’aéroport, avec l’aide de Québec 511. La fin de semaine passée, une fermeture similaire sur l’échangeur Saint-Pierre a entrainé des embouteillages monstres et un temps très long pour se rendre à l’aéroport.

En effet, les automobilistes en provenance du pont Honoré-Mercier et de la Rive-Sud qui se rendraient à l’aéroport de Dorval ne pourront passer de la route 138 à l’autoroute 20 et devront donc emprunter des déviations. Notons qu’un autre lien entre la Rive-Sud et l’île de Montréal est partiellement bloqué alors que les travaux sont toujours en cours au tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine.