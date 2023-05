Parcourez tout Montréal en vélo grâce à cette nouvelle carte interactive

Vous n’aimez pas faire de la bicyclette sur une chaussée partagée avec les voitures en vous faisant frôler par celles-ci? Montréal a développé une carte interactive des axes cyclables permettant de planifier vos trajets en vélo en toute sécurité.

Si la Ville disposait déjà d’une carte du réseau cyclable en ligne, cette dernière était disponible uniquement en format PDF. Avec la carte interactive, vous pouvez parcourir toute l’île de Montréal et découvrir les voies cyclables aménagées.

La municipalité se vante de disposer de 901 km de pistes et bandes cyclables, dont 717 km ouverts à l’année longue. La carte interactive permet ainsi de nouvelles fonctionnalités comme celle de pouvoir choisir entre une carte du réseau cyclable estivale (ouvert du 1er avril au 15 novembre) ou du réseau cyclable toutes saisons.

De plus, les pistes cyclables protégées de la circulation automobile sont indiquées en vert foncé, tandis que les bandes cyclables qui sont un simplement peintes sur la chaussée sont indiquées en vert clair.

Si la ligne est mauve, il s’agit de sentiers polyvalents, soit une voie hors route ou sur route sur laquelle cyclistes et piétons partagent la chaussée. Le chemin Olmsted, où promeneurs, cyclistes et coureurs circulent sur la même voie, du parc du Mont-Royal est ainsi indiqué en violet sur la carte de la Ville.

Le Réseau express vélo, constitué des pistes signatures du réseau cyclable montréalais, est indiqué en bleu turquoise sur la carte. On y retrouve donc les REV Saint-Denis-Berri-Lajeunesse, De Bellechasse, Saint-Antoine-Viger-Saint-Jacques et Peel. Un REV est une piste cyclable unidirectionnelle, protégée de la rue par des bollards et des terre-pleins, et qui vise à relier plusieurs quartiers entre eux.

Montréal a annoncé ce mardi ajouter ou mettre à niveau près de 59 km de pistes cyclables. L’un des projets les plus attendus est celui de la piste cyclable unidirectionnelle sur l’avenue Christophe-Collomb qui sera réalisé d’ici l’automne 2023. La carte interactive devrait refléter cet ajout en temps voulu.

Notons que les applications BIXI et Google Maps calculent des itinéraires en vélo qui passent par un maximum de pistes cyclables. Cependant, établir votre propre itinéraire grâce à cette carte interactive peut vous permettre de ne prendre que des pistes cyclables, ce que ne garantissent pas ces applications.