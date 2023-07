Voici le nouveau plan du métro (et du REM)

Le REM arrive le 31 juillet et il va chambouler le paysage des transports publics montréalais. Il s’agit du premier métro léger, du premier métro aérien et du premier métro automatique de la métropole. Découvrez la nouvelle carte des transports métropolitains, qui inclut le REM au réseau de métro existant.

Sur ce plan métropolitain, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition. Tout d’abord, la première section du REM, entre Gare centrale et Brossard, constitue un trait de plus sur la carte. Pour le distinguer du métro, le trait du REM dispose d’une ligne noire en son centre. Ses prolongations, qui ouvriront entre 2024 et 2027, sont également indiquées, mais en pointillé.

L’ancien plan du métro, de la STM. Le nouveau plan métropolitain, de l’ARTM.

Un plan métropolitain plutôt que montréalais

Un autre transport est nouvellement indiqué, il s’agit du Service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX. Le tracé du SRB est montré par un trait fin, dont les stations sont des petits ronds. Il est reconnaissable par le losange, qui est son logo.

Les trains de banlieue Exo sont désormais mieux indiqués sur le plan. Auparavant, sur la carte du métro, les seules gares Exo présentes étaient celles en correspondance avec le métro. Maintenant, les cinq lignes Exo et la totalité de leurs gares apparaissent aux côtés du métro. Elles sont numérotées de 11 à 15, une autre nouveauté, car elles l’étaient auparavant de 1 à 5.

Si les lignes du métro de Montréal conservent leur code de couleur caractéristique, leur numéro s’ajoute désormais sur le plan du métro. Et oui, les lignes du métro ne sont pas que classées par couleur, mais aussi par un chiffre: ligne 1 (verte), ligne 2 (orange), ligne 4 (jaune) et ligne 5 (bleue). D’ailleurs, le prolongement de la ligne bleue, prévue pour 2029, est aussi indiqué en pointillés.

Le REM et ses quatre branches prendra, lui, le nom de ligne A, devenant le seul mode de transport indiqué par une lettre et non un chiffre. La branche Rive-Sud est la ligne A1. La branche Deux-Montagnes sera la ligne A4, la branche de l’Ouest sera la ligne A3 et la branche de l’aéroport, la ligne A2.

Ce plan métropolitain du transport collectif est issu des changements de signalétiques sur lesquelles travaille l’ARTM depuis 2018. La signalétique a ainsi été homogénéisée et ce plan est le premier à être cohérent pour la région métropolitaine, se félicite l’ARTM. Cette carte sera déployée sur l’ensemble des installations (métro, terminus de bus, gares Exo, REM, etc) dans les prochains mois.