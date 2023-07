Pas de reprise de service du train Montréal-New York avant la fin de l’été

Le train Adirondack relie Montréal à New York.

Quelques semaines à peine après sa remise en service, le train Adirondack, qui relie la métropole québécoise et la grosse pomme, est à nouveau à l’arrêt pour tout le reste de l’été en raison des restrictions dues à la chaleur qui rendraient impossible d’assurer un service fiable.

Le service ferroviaire est assuré par Amtrak, la compagnie nationale américaine de train. L’entreprise a interrompu la liaison Montréal – New York le 22 juin dernier en raison de réglementations mises en place par le Canadien National (CN) qui restreignent la vitesse de circulation permise lors des vagues de chaleur. Cette vitesse peut être restreinte à une ;limite aussi basse que 16km/h. L’interruption devrait se prolonger jusqu’à la mi-septembre, a annoncé Amtrak.

Amtrak explique, dans un communiqué, que ces restrictions auraient pu provoquer des retards allant jusqu’à quatre heures, et que la société publique et le Canadien National n’ont pas réussi à trouver de solution à court terme. Le CN justifie de son côté qu’il est normal de limiter la vitesse pour une compagnie ferroviaire, en raison du «risque de dilatation thermique».

L’entreprise canadienne rejette d’ailleurs la faute sur Amtrak, jugeant que la société publique n’avait pas payé l’entretien nécessaire pour entretenir la voie. «Le CN ne peut commenter sur les raisons pour lesquelles Amtrak refuse d’investir dans l’entretien et l’amélioration de ce tronçon afin de réduire l’impact des conditions météorologiques extrêmes ni sur les raisons pour lesquelles Amtrak n’affecte pas un nombre suffisant d’employés sur cet itinéraire afin d’assurer un service continu», a souligné la division des communications du Canadien National.

Selon les températures, l’Adirondack pourrait rouler à nouveau avant la mi-septembre, s’avance Amtrak, sans rien garantir. Les restrictions dues à la chaleur seront terminées à la mi-septembre, permettant la reprise du service. La société dit aussi travailler avec le Canadien National pour développer une solution à long terme.

En attendant, les bus de la compagnie Greyhound, avec six départs par jour, continuent de relier Montréal à New York. De plus, la compagnie Trailways, autrefois une branche de Greyhound, a aussi déployé cinq départs depuis Montréal. Il y a donc désormais onze départs quotidiens de bus de la métropole vers la grosse pomme.

Sur les onze bus Montréal-New York, huit sont des trajets directs. Pour Greyhound, en début septembre, il faut compter un tarif aller-retour commençant à 201CA$. Pour Trailways, les tarifs débutent à 262CA$. Le tarif le plus bas pour le train Adirondack était, quant à lui, de 185CA$.