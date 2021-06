Attention à l’arnaque des achats web qui deviennent des livraisons récurentes

Beaucoup de gens se font prendre sur le Web avec l’achat de produits miracles comme les baies Açai… Publicités très virulentes sur Internet, les blogues et sur Facebook. Ces fameuses baies semblent être devenues le nouveau «truc miracle» pour maigrir.

Attention! Quand on se rend sur les différents blogues ou sites web, on nous promet de perdre 35 livres en 2 mois en prenant des baies Açai et un traitement de colon.

Évidemment, on nous dit que nous recevrons des échantillons gratuits et que nous ne paierons pratiquement rien, ce qui «prouve» que le produit fonctionne vraiment!

FAUX! Dès que nous entrons notre numéro de carte Visa, nous serons facturé tous les mois parce que dans les petits caractères, on nous le dit, alors en «acceptant», nous acceptons également les conditions. On parle de baie d’Açai comme exemple, mais cette chronique s’applique sur plein de produits miracles dans la perte de poids, la chute des cheveux, la crèmes anti-ride, le dents blanches, etc.

Lire les petits caractère et/ou le texte légal

Il faut toujours être vigilant lorsqu’on fait un achat en ligne sur un site que l’on ne connait pas. Il est important de lire les petits caractères et/ou le texte légal si celui-ci est publié.

On remarque très souvent le poteau rose de cette façon.

Si on ne prête pas attention, il sera très difficile de faire retirer ces frais sur notre carte car nous aurons «accepté» les conditions.

Les frais peuvent aller jusqu’à 150$ par mois!!! (pour des échantillons gratuits, ne l’oubliez pas!)

Victime? Découvrez ICI comment vous en sortir

Courriel intégral d’une internaut qui a été victime

«Catherine de Terrebonne Bonjour! Je vous écris pour que vous puissiez transmette un message au public. Récemment, je me suis fait avoir en commandant des pilules pour maigrir sur Internet. Des baies d’Açai et un nettoyeur de colon. Ils nous attirent sur leur site par le biais d’un blogue qu’une fille a fait en disant qu’elle a perdu 35lbs en 2 mois. Wow je me suis dit, surtout après une grossesse….mais bon je me suis fait avoir. Ils disent que c’est des échantillons gratuits, qu’on doit juste payer les frais de transport. Ce qu’lis ne disent pas, c’est que 2 semaines après la commande, ils facturent 94$ si nous n’avons pas canceller notre compte… à vrai dire c’est écris dans les termes et conditions sur le site, mais dans le bas de la page écrit en tout petit. Bref, l’endroit où que personne va. Et le pire dans tout sa, c’est que sur le site du blogue de la fille, le logo de TVA est affiché…donc je me suis dit que si TVA est affilié, c’est vrai. Je me suis fait avoir. Alors svp, transmettez ce message pour que les filles comme moi ne se fassent pas avoir. Sur le blogue, il a les liens pour les sites où ils vendent les produits. Il existe une multitude de sites de ce genre. Il suffit de taper baies d’Açai ou nettoyeur de colon dans Google et le tour est joué. Merci d’informer le public. De cette manière, moins de personne se feront avoir. J’ai du débourser au dessus de 200$ pour des pilules qui me donnent mal au cœur… alors avertissez le Québec! Merci!»

Une Claudine à multiples personnalités

Notez que la fameuse « Claudine » prend de multiples noms avec la même photo. Elle peut s’appeler Karie, Judy, Annie, Sophie, etc.

Elle prend diverses noms pour essayer d’arnaquer plusieurs personnes.

Qu’elle prenne le nom qu’elle veuille, faites attention, c’est toujours la même arnaque!!!

Les baies d’Açai, bonnes ou non?

Les baies d’Açai sont un excellent fruit, très nutritif et un puissant antioxydant.

Elles sont le fruit du palmier açai. On ne dit pas que le fruit n’a pas de propriétés, qu’il ne fonctionne pas, mais on lui prête des propriétés fautives.

On peut les retrouver dans les différents magasins d’aliments naturels sous forme de gélules ou encore dans certains magasins, comme Costco, séchées ou en jus à défaut de quelques cuillérées par jour.

Une dame dit en avoir trouvées chez IGA dans la section bio.

Pour ce qui est de leur propriété nutritive et antioxydante, on ne dit pas le contraire. On n’est pas là pour parler de ça.

Ce qu’on doit savoir, c’est que sur Internet, différents blogues ventent les mérites de ce fruit en disant qu’on peut perdre, en combinant les baies avec un traitement purifiant du colon, jusqu’à 35 livres en 2 mois.

On cite des sources très crédibles comme Oprah, le Dr Oz, le Dr Perricone, différentes émissions de TVA, Radio-Canada, TQS, CNN, etc.

Ces émissions en ont parlé, le Dr Perricone place même les baies au premier rang de ce qu’il appelle les «Superfoods».

Mais autant Oprah que les autres n’ont jamais dit (!) que ces fruits faisaient perdre du poids. Ils ont seulement parlé des excellentes propriétés antioxydantes, nutritives et énergisantes du produit.

Différents blogues…

Susan Donaldson de ABC News a même fait le travail au complet en commandant des sites gratuits… et elle a été facturée tous les mois 89,31 $!

Dans son étude, elle interview le Dr David Katz, professeur associé au département de santé publique et médecine de l’université Yale qui dit que «ce qu’on vante est au-delà des réels bénéfices prouvés par la science».

Gratuit? Vraiment?! Passez le mot pour que le moins de filles possibles se fassent prendre. Cliquez en haut de la page sur le lien «envoyer à un ami» pour faire connaître ce texte à vos contacts.

