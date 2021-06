L’idée derrière ma nouvelle philosophie «Vivre branché. Savoir décrocher.»

Pour fêter les 15 ans de Francoischarron.com, nous avons annoncé notre nouvelle philosophie adaptée à notre nouvelle réalité : Vivre branché. Savoir décrocher. Au menu, le meilleur de la techno, mais également des suggestions de loisirs, des recettes, du BBQ, des cocktails, une bonne bouteille pas chère et plus encore pour profiter de la vie.

Si beaucoup semblent apprécier cette initiative, d’autres me posent plutôt la question sur ma page Facebook, confus : « Pourquoi un site techno partage du contenu sur le vin, les cocktails ou le BBQ? »

Je me suis dit que c’était le moment de faire une petite mise au point pour tous pour pouvoir vous expliquer!

Dès le lancement de Francoischarron.com, on pouvait lire « Techno et folies » comme slogan.

Techno et folies dès nos débuts en 2005

D’abord, c’est peut-être important de le mentionner, mais si mon site web porte mon nom plutôt qu’un autre, c’est parce qu’il est à mon image et contient du contenu en fonction de mes intérêts.

Durant les 15 premières années, notre slogan a été « Techno et folies ». On ne s’est jamais pris trop au sérieux et encore aujourd’hui, notre mentalité reste la même.

Oui, il y a un volet qui se veut plus rigoureux alors qu’on fait notre possible pour vous informer des plus récentes nouvelles technologiques sur le marché, qu’il s’agisse de nouvelles technos, de réseaux sociaux, mais aussi des fraudes et arnaques et comment vous en protéger.

Cependant, c’est aussi mon équipe et moi qui, depuis 15 ans déjà, vous partageons les meilleures vidéos drôles du web par le biais de nos folies du jour quotidiennes ainsi qu’avec les WebBuzz, ces vidéos virales qui enflamment le web.

Sans compter nos nombreux concours qui, pendant toute l’année, vous permettent de décrocher pour tenter de gagner des prix plus alléchants les uns que les autres!

Bref, oui Francoischarron.com sait se montrer sérieux quand il doit l’être, mais en même temps, nous n’avons jamais eu la prétention de n’être que ça.

Depuis 2020, notre interface a changé et plus récemment, notre philosophie vous invite à savoir décrocher.

Savoir décrocher : notre mission depuis 2021 et pour les années à venir

Francoischarron.com a fêté ses 15 ans en 2020, en plein dans la pandémie.

On va se le dire, cette dernière a été un coup dur pour plusieurs d’entre nous. Elle a carrément changé notre quotidien alors qu’on est plus branché que jamais, pour le travail comme pour garder le contact avec nos proches.

Au moins, on peut en retirer un peu de positif, si ce n’est qu’en réalisant l’importance de décrocher pour maintenir notre équilibre, d’où notre philosophie revisitée : Vivre branché. Savoir décrocher.

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais pour s’y faire, on vous partage désormais du contenu de cette nouvelle section du site via nos réseaux sociaux.

On y retrouve six catégories au contenu divers, qui contiennent entre autres :

Des chroniques sur le vin en collaboration avec le sommelier Yannick Beaulieu;

Des topos cocktails avec Patrice Plante de chez Monsieur Cocktail;

Des chroniques d’extérieur pour profiter de notre cour, de notre région, voire de notre province entière;

Mon aventure de rénovation « Pimp ton VR »;

Des chroniques de jardinage avec nulle autre que Mélanie Grégoire, et plus encore!

Le plus beau, c’est que parfois, on fait un heureux mélange des deux et on vous explique comment installer une télévision dans votre cour, comment y maximiser votre Wi-Fi, etc., mais on le fait avec un bon verre de rosé, duquel on vous a aussi parlé!

Découvrir la section Décrocher de Francoischarron.com