Découvrez la brosse à dents électrique la plus avancée de Philips, la Sonicare 9900 Prestige

La branche Sonicare de l’entreprise technologique Philips se spécialise dans les brosses à dents électriques innovantes comme le modèle 9900 Prestige. Intelligemment améliorée, c’est la plus avancée de toutes, notamment grâce à sa technologie SenseIQ.

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de mon équipe a la chance de tester des brosses à dents Sonicare de Philips, reconnues pour être technologiquement très avancées.

Avec le modèle 9900 Prestige, on est pas mal dans la crème de la crème alors que ses nombreuses fonctions permettent une expérience personnalisée, et surtout des plus précise toutes les fois.

La technologie SenseIQ de la Sonicare 9900 Prestige détecte, s’adapte et prend soin de nos dents à chaque brossage.

Une technologie adaptative pour un nettoyage efficace

Ce qui distingue la brosse à dents Sonicare 9900 Prestige des autres qui sont vendues par Philips, c’est certainement la technologie adaptative SenseIQ qui s’ajuste à notre manière unique de nous laver les dents.

Premièrement, elle le fait en détectant notre style de brossage pendant qu’on le fait grâce à des capteurs de pression et de mouvements qui s’activent jusqu’à 100 fois par seconde!

Ensuite, si par exemple on appuie trop fort, la brosse à dents va ajuster automatiquement l’intensité de ses pulsations et de ses mouvements. Si jamais on y va de façon beaucoup trop intense, l’anneau à l’extrémité de la poignée s’allume pour nous faire comprendre d’y aller mollo.

Parlant de vibrations, la Sonicare 9900 Prestige est également dotée de la technologie sonique. Ça implique qu’au moment du brossage, jusqu’à 62 000 mouvements et actions dynamiques des fluides nous aident à nettoyer toutes les zones de notre bouche, même les plus difficiles d’accès.

La tête de brosse tout-en-un A3 Premium fait carrément la différence lors du brossage avec la 9900 Prestige.

Une tête de brosse et une application à notre service

La brosse à dents Sonicare 9900 Prestige vient avec une tête de brosse tout-en-un A3 Premium, la meilleure de toute leur collection.

Elle est spéciale parce qu’elle poils inclinés qui ciblent la plaque, de pointes triangulaires qui elles, ciblent les taches. Finalement, ces poils plus longs permettent à eux seuls un nettoyage plus en profondeur, notamment au niveau des gencives.

Si on fait partie de ceux qui oublient de changer notre tête de brosse tous les trois mois, pas de problème alors que la Sonicare 9900 Prestige est dotée d’une fonction BrushSync compatible avec l’application mobile pour nous le rappeler.

D’ailleurs, cette app disponible pour iOS et Android est vraiment complète et fonctionne à notre service en nous proposant entre autres :

Des conseils sur la pression à appliquer;

Des conseils sur les mouvements à privilégier;

Un visuel de la surface nettoyée et de celles peut-être laissées de côté;

Des avertissements quant à la durée et la fréquence du brossage;

Des rapports de progrès pour la journée, la semaine, le mois et l’année;

La synchronisation automatique de nos données même si on n’utilise pas l’app.

On ne va pas se le cacher, mais le design de la brosse à dents la rend particulièrement élégante.

La brosse à dents vient avec deux chargeurs, un pour la maison et un portatif. Avec une batterie pleine, la brosse a environ un peu plus que deux semaines de vie.

L’étui de transport Prestige fait aussi office de station de recharge, donc si on manque de pile en voyage, suffit de l’y ranger et de le brancher à notre ordinateur ou directement au mur. En plus, on ne va pas se le cacher, mais son revêtement de cuir végétal lui donne tout un look!

Elle est vendue à 499.99$, ce qui effectivement, est loin d’être donné, surtout qu’il faut aussi ajouter les têtes de brosse qui sont à changer approximativement aux trois mois.

Par contre, c’est la brosse à dents électrique la plus avancée de Philips, et avec un nom comme Prestige, on se doutait bien qu’il faudrait y mettre le gros prix.

Cependant, pour l’avoir testée, on sent vraiment la différence, un peu comme si on sortait de chez le dentiste toutes les fois.

C’est sans surprise que je vous dirai que plus on s’en sert souvent et plus c’est difficile de s’imaginer revenir à n’importe quelle brosse à dents manuelle ordinaire.

Plus d'infos et acheter la brosse à dents Sonicare 9900 Prestige de Philips

