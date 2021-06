Protégez vos cryptomonnaies des voleurs et hackers avec les portefeuilles physiques Trezor

Sécurisez vos cryptomonnaies que ce soient vos Bitcoins ou vos Altcoins des pirates informatiques et virus sur le web. SatoshiLabs offre des portefeuilles physiques hautement réputés pour leur fiabilité et sécurité avec le Trezor One et Trezor Model T.

Vous êtes un crypto-enthousiaste et espérez que vos bitcoins ou altcoin atteindront la lune? Vous n’êtes pas les seuls, des pirates aussi s’y intéressent beaucoup!

Avec l’engouement à la hausse des cryptomonnaies et la multiplication des plateformes d’échanges, de plus en plus de gens commencent à accumuler diverses cryptomonnaies. Que ce soit du Bitcoin, Etherum, Cardano, Polkadot ou même oui du Dogecoin.

Ceci élargit donc le bassin des proies potentielles pour des pirates qui veulent évidemment s’enrichir.

Bien que les plateformes d’échanges comme Coinbase, Crypto.com, Shakepay et compagnie offrent des mesures de sécurité, il n’en demeure pas moins que de laisser sa crypto sur ces plateformes est un important risque.

D’une part, ces plateformes sont généralement protégées que par un mot de passe à moins d’avoir activé la double authentification.

Ensuite, et là est le risque le plus important, il existe de plus en plus de virus qui visent ces applications pour en siphonner la crypto. C’est sans compter les virus de type keylogger qui intercepte ce que l’on tape.

Bref, si l’on a d’importantes sommes d’argent investi dans des cryptomonnaies, il vaut mieux les sortir de ces plateformes d’échanges. Surtout si notre but n’est pas de vendre dans l’immédiat, mais bien de « hold » et les garder en espérant que leurs valeurs augmentent.

Les portefeuilles Trezor One et Model T nous permettent de protéger nos cryptomonnaies des virus et voleurs.

Garder vos cryptomonnaies en lieu sûr sur Trezor

Les portefeuilles numériques sont la solution la plus sûre pour sécuriser notre cryptomonnaie, puisqu’ils ne sont connectés au web qu’au moment où nous les branchons. Ceci réduit drastiquement les risques de se faire voler.

L’entreprise SatoshiLabs s’est bâti une solide réputation dans le domaine de la cryptomonnaie avec leurs portefeuilles Trezor One et Model T.

À peine plus gros que des clés USB, ces portefeuilles peuvent stocker un grand nombre de cryptomonnaies.

La configuration est assez simple, alors qu’on branche l’appareil sur notre ordinateur ou appareil Android, puis on installe le logiciel pour lancer les configurations de sécurité.

On débute en sélectionnant un NIP qui nous servira à le déverrouiller lorsque nous l’utilisons par la suite.

Après, on doit noter 12 ou 24 mots sur un bout de papier. Il s’agit là de la clé pour notre portefeuille. C’est ce qui nous permet de récupérer nos cryptomonnaies si notre appareil devait se briser ou être volé. Pas besoin de vous dire que ce bout de papier sur lequel on inscrit les mots doit être mis en lieu sûr!

Une fois les configurations faites, on est prêt à transférer nos cryptomonnaies, alors qu’on doit aller inscrire, sur la plateforme d’échange où nous avons nos cryptos, l’adresse de notre portefeuille pour chacune des cryptomonnaies.

La plateforme de Trezor nous permet non seulement de recevoir de la crypto, d’en envoyer aussi bien sûr, mais aussi carrément d’acheter ou d’échanger pour d’autres cryptos.

La plateforme de Trezor nous permet de sécuriser notre cryptomonnaie, mais aussi d’acheter et échanger directement dessus.

Les différences entre le Trezor One et Model T

SatoshiLabs propose deux portefeuilles de cryptomonnaies, le Trezor One et le Trezor Model T.

Ces derniers ne sont évidemment pas vendus au même prix, alors que le Trezor One se vend 59€ et le Trezor Model T lui est 159€.

Qu’est-ce qui explique cette différence de prix?

D’une part, le Trezor Model T a un écran tactile contrairement au Trezor One, ce qui facilite un peu la navigation. Le Model T offre également la possibilité d’y brancher une carte microSD pour augmenter l’espace de stockage.

Mais la grande différence, c’est le nombre de cryptomonnaies avec lequel ils sont compatibles.

Plus de 1649 cryptomonnaies et jetons sont supportés par Trezor, mais le Model T en supporte plus et pas n’importe lesquels.

Le Model One ne peut pas stocker le Cardano (ADA), Ripple (XRP), Monero (XMR) ou Tezos (XTZ) par exemple.

Le portefeuille Trezor Model T offre une plus grande compatibilité de cryptomonnaie que l’on peut y stocker.

Si vous détenez de ces cryptomonnaies et voulez les mettre en lieu sûr, il faudra donc opter pour le Model T.

Ces portefeuilles demeurent dispendieux, surtout que c’est en Euro. Prévoyez également à cela les frais de douanes. Bref, on va donc parler d’environ 100$ canadiens pour le Model One et 250$ pour le Model T.

N’empêche que si l’on a d’importantes sommes d’investies en cryptomonnaie, ça demeure un petit prix pour s’assurer de la mettre en sécurité.

En savoir plus et acheter en ligne un portefeuille Trezor

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.