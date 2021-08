Cette unique vidéo du batteur Charlie Watts nous montre l’étendue de son talent

Le 24 août 2021, on apprenait la triste nouvelle: Charlie Watts, le batteur de l’iconique groupe de rock The Rolling Stones et l’un de ses plus anciens membres, est décédé à Londres à l’âge de 80 ans.

Si le groupe est notamment reconnu comme étant l’un des plus grands vendeurs d’albums de tous les temps, Charlie Watts était quant à lui célèbre pour sa technique de batterie unique en son genre.

Mon ami Yves Laramée, animateur radio et on va se le dite, bible musicale, nous le décrit comme la force tranquille, mais le « groove » des Rolling Stones. C’était peut-être le membre le plus effacé, mais probablement le musicien le plus talentueux à la fois.

C’est d’ailleurs lui qui m’a proposé la vidéo ci-haut, l’une des rares prestations où la caméra est uniquement tournée vers lui.

Le groupe a d’ailleurs partagé la déclaration suivante sur leur page Facebook officielle :

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts. Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille. Charlie était un mari, un père et un grand-père aimé et, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs de sa génération. Nous demandons gentiment que la vie privée de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soit respectée en ces temps difficiles.

Toutes nos sympathies aux personnes touchées, autant la famille que les millions d’admirateurs dans le monde. Comme on le dit souvent, « les légendes ne meurent jamais vraiment. »