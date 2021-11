Prenez le contrôle total des autorisations accordées aux applications avec ce tableau de bord sur Android 12

Avec la mise à jour Android 12, il est possible de voir en un clin d’œil les applications qui ont utilisé des autorisations précises dans les dernières 24 heures. Nous vous montrons comment accéder à ce tableau de bord de confidentialité sur téléphones intelligents et tablette avec Android 12.

On ne s’en rend pas toujours compte, mais avec le temps on a peut-être accordé beaucoup d’autorisations à des applications sur notre téléphone intelligent ou notre tablette.

Nos appels téléphoniques, messages textes, contacts, activités physiques, fichiers ou encore notre localisation, appareil photo, microphone, agenda et plus encore sont peut-être donné à des applications.

Retourner dans les autorisations de chacune de nos applications peut être long et laborieux, ce qui fait en sorte qu’on penche vers la paresse et qu’on laisse inutilement des applications collecter ces informations à notre insu.

Parmi les nouveautés de la mise à jour Android 12, on retrouve un tableau de bord de confidentialité qui nous permet de voir rapidement les applications qui ont utilisé diverses autorisations dans les dernières 24 heures.

On peut donc facilement voir les autorisations dont on est confortable à donner à certaines applications et retirer l’accès à celles dont on n’est pas à l’aise.

Comment accéder au tableau de bord de confidentialité sur Android 12

Pour accéder au tableau de bord de confidentialité d’Android sur son téléphone intelligent ou sa tablette, il faut:

Ouvrir les Paramètres Aller dans l’option: Confidentialité Sélectionner l’onglet: Tableau de bord de confidentialité

Voici comment accéder au tableau de bord de confidentialité avec un téléphone ou une tablette sous Android 12.

Pour chaque type d’autorisation, on peut alors voir quelle application l’a utilisé dans les dernières 24 heures.

Si on veut retirer cette autorisation à une application précise, il suffit d’appuyer sur celle-ci, puis de retirer l’autorisation avec laquelle nous ne sommes pas d’accord qu’elle ait accès.

On peut retirer une autorisation précise à une application à partir du tableau de bord de confidentialité d’Android 12.

