Créez un décor lumineux unique avec la lampe sur pied Lyra de Govee

Avec son look moderne et futuriste, la lampe sur pied Lyra de la compagnie Govee permet de créer votre propre ambiance en affichant simultanément plusieurs couleurs personnalisées à partir de l’application mobile compatible ou directement en le demandant à votre assistant vocal Google ou Amazon.

Ce n’est pas la première fois que je vous parle des lumières intelligentes Govee. Des néons aux lampes murales en passant par la lampe de chevet, la compagnie repousse les limites de l’originalité.

La lampe sur pied se distingue des autres modèles par son design minimaliste à l’allure moderne et sophistiquée que l’on remarque avant même qu’elle ne soit allumée.

Puis, que ce soit à l’aide de l’application mobile ou d’une demande passée à notre assistant vocal, son affichage multicolore est complètement personnalisable pour créer une ambiance sur mesure.

Avec son mode scène, musique et personnalisable, les possibilités d’éclairage de Lyra sont quasi infinies.

Trois modes lumineux différents à essayer

D’abord, comme c’est le cas pour plusieurs autres modèles de la compagnie Govee, la lampe Lyra est dotée de la technologie RGBICWW.

En gros, ça signifie qu’en plus de pouvoir choisir parmi 16 millions de couleurs pour mettre de l’ambiance dans une pièce, plusieurs couleurs et tons de blanc peuvent être affichés simultanément.

Govee propose un mode arc-en-ciel et un mode aurore qui mélangent différentes couleurs, un mode océan avec des variations de bleus ainsi que deux modes blancs, un chaud et un froid.

Par contre, ce qui est particulièrement intéressant de la lampe Lyra de Govee, c’est toute la personnalisation qui nous est offerte grâce aux trois modes d’illumination différents :

Le mode scène , qui nous permet de choisir parmi une sélection prédéfinie de 64 effets de lumière dynamiques depuis l’application mobile compatible.

, qui nous permet de choisir parmi une sélection prédéfinie de 64 effets de lumière dynamiques depuis l’application mobile compatible. Le mode musique , qui nous laisse choisir parmi 6 modes différents pour que chacune des notes de notre musique s’harmonise avec le métronome lumineux.

, qui nous laisse choisir parmi 6 modes différents pour que chacune des notes de notre musique s’harmonise avec le métronome lumineux. Le mode personnalisable, qui nous permet de créer nos propres effets de couleur depuis l’application, de les partager et de les échanger avec celles des autres membres de la communauté Govee.

Avec l’application ou la voix, à nous de choisir comment contrôler la lampe Lyra de Govee.

Tout le contrôle à portée de la main… ou de la voix

Comme tous les autres gadgets lumineux de la compagnie Govee, la lampe sur pied Lyra est contrôlable de deux manières différentes.

On peut d’abord personnaliser les modes et créer une ambiance depuis l’application mobile Govee Home disponible depuis l’App Store ou le Google Play Store.

En la choisissant, on s’assure d’un contrôle plus complet puisqu’en plus de nous laisser créer différents effets d’éclairage, celle-ci nous permet aussi de:

Vérifier l’état de nos différentes enceintes en temps réel;

Connecter d’autres appareils Govee en quelques secondes;

Bénéficier d’un service client rapide et efficace;

Obtenir un aperçu des nouvelles technologies à venir;

Échanger nos idées avec les autres membres de la communauté connectée.

Sinon, on peut passer les commandes qui demandent moins de précision à notre assistant Google ou Alexa : modifier la couleur de la lumière, changer de mode lumineux, augmenter ou diminuer l’intensité de la lumière, etc.

Vous pouvez vous procurer la lampe Lyra de Govee en ligne moyennant 200$, et si vous utilisez mon code promo FRANCOISLYRA entre les 7 et 31 décembre 2021, vous sauvez un extra 10$ sur la facture.

À ce prix-là, il y a un peu d’installation et de bricolage à faire, mais rien de trop compliqué. En gros, c’est à nous d’assembler les divers morceaux de la lampe, mais tout nous est fourni et des vidéos explicatifs se trouvent sur le web.

En quelques minutes à peine, on se retrouve avec une belle lampe de 1500 lumens prête à être branchée et connectée à notre réseau pour créer une ambiance douce, relaxante ou pourquoi pas festive!

