Meta lance son monde virtuel Horizon Worlds, un premier pas vers le fameux métavers

La réalité virtuelle avance encore d’un pas au Canada alors que Méta rend accessible l’application Horizon Worlds, autrefois appelé Facebook Horizon. Un jeu dans l’univers du métavers où il est possible d’y accéder gratuitement avec un casque de réalité virtuelle Oculus.

Après avoir changé son nom Facebook par Meta, la société de Mark Zuckerburg avance de plus en plus dans l’univers du métavers.

Qu’est-ce que le métavers? C’est cette fameuse idée de créer un monde virtuel où l’on peut interagir et jouer avec nos amis via des avatars contrôlables.

Bref, c’est par l’entremise de l’application Horizon Worlds, maintenant disponible aux États-Unis et au Canana, qu’on en sait un peu plus sur ce monde virtuel imaginé par Zuckerburg et Meta.

Meta lance son monde virtuel du nom d »Horizon Worlds disponible sur les casques de réalité virtuelle Oculus Quest.

Un terrain de jeu virtuel signé Meta

Horizon Worlds est donc un monde en réalité virtuelle où l’on peut y retrouver nos amis pour jouer à des jeux, assister à des événements ou simplement pour flâner et discuter avec eux.

C’est à l’aide d’avatars que l’on peut donc interagir et se promener dans ce monde virtuel.

L’application, qu’on retrouve gratuitement sur le magasin d’Oculus n’est cependant accessible que pour les gens âgés de plus de 18 ans et étant détenteurs d’un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.

On ne devrait donc pas y voir d’enfants courir un peu partout!

Horizon Worlds est une application permettant aux joueurs d’évoluer dans un environnement virtuel.

Au moment d’écrire ces lignes, l’application offre un seul jeu, soit Arena Clash. Il s’agit d’un jeu de fusils laser de type « Laser Quest » ou « Laser Tag » où les joueurs sont en équipe de 3 et s’affrontent dans l’arène.

Mais ce qui fait d’Horizon Worlds un jeu où la réalité virtuelle prend un autre sens, c’est que le joueur est en fait plus qu’un joueur, c’est un créateur.

En effet, les joueurs peuvent créer leurs propres mondes où les autres joueurs peuvent venir s’amuser.

Voici trois des mondes préférés de la communauté virtuelle d’Horizon Worlds :

Pixel Plummet: Une plateforme d’arcades de style rétro où les jeux se jouent en multijoueur.

Le jeu Pixel Plummet disponible sur Horizon Worlds.

Wand&Broom: Un jeu inspiré de l’univers d’Harry Potter, où le joueur explore le monde sur un balai.

Wand and Broom est disponible aussi sur Horizon Worlds.

Mark’s Riverboat: Une plateforme où il est possible de relaxer avec des amis tout en se promenant sur une rivière à bord d’un bateau.

Mark’s Riverboat est un autre jeu préféré de la communauté d’Horizon Worlds.

Bref, c’est donc tout un monde que sont train de construire Meta et sa communauté.

De quoi certainement façonner les années à venir en termes de métavers.

Pour télécharger l’application Horizon Worlds

Pour en savoir plus sur l’application Horizon Worlds